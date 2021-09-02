Спорт перш за все: вагітна Ешлі Грем в легінсах і топі вирушила на тренування

Ешлі Грем належить до того типу мам, які встигають все. Пишнотіла модель, яка зараз вагітна другою дитиною , подорожує з коханим чоловіком, виховує первістка, бере участь у робочих проектах. А при цьому приділяє час своєму розвитку і підтримці форми.

Так, кілька годин тому у своїх сторіз Ешлі показала, що вона тренується так само інтенсивно, як і до вагітності.

Щодня вранці Ешлі займається спортом, йогою або пілатесом. Як і багато багатозадачних жінок, вона вважає цей час ідеальним, щоб приділити його собі. На тренування цього разу Грем одягла облягаючий довгий топ, який підкреслив животик, чорні легінси і кросівки. "Ранковий воркаут", - написала американська модель у себе в сторіз, показавши мотиваційне фото.

Ешлі Грем вирушила на йогу (фото: instagram.com/ashleygraham)

До слова, під час першої вагітності дівчина чинила так само. Чоловік Ешлі - Джастін Ервін - якось зізнався, що він не на жарт злякався, коли вже за кілька годин до пологів його кохана дружина вирушила... на килимок для йоги. Тим не менш, все пройшло чудово. Ешлі часто повторює, що для неї це найкращий спосіб впоратися зі стресом і тривогами, що нахлинули. Не кажучи вже про зайві кілограми.