Відмінний результат: спокуслива Кім Кардашьян похвалилася підтягнутою фігурою

Кім Кардашьян зробила пару нових знімків з берега океану. Правда, цього разу її образ був спортивним.

Зірка запостила фото у себе в блозі, порадувавши фанатів стрункою і підтягнутою фігурою.

Кім Кардашьян останнім часом помітно пострункішала. Зірка наполегливо займається зі своїм тренером в спортзалі і відрегулювала харчування. Результат не змусив себе чекати: тонка талія, підтягнуті стегна, точені руки...В такій формі гріх не дозволити собі черговий відвертий лук.

Кім Кардашян у відмінній формі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім одягла крихітне бікіні білого кольору, а також червоний топ - укорочений варіант олімпійки зі смугами на рукавах. Волосся Кім розпустила, злегка збивши його, а від макіяжу практично відмовилася. До слова, багатодітна мама без макіяжу виглядає дуже привабливо і завжди збирає масу компліментів своєму натуральному вигляду.

"Застрягла", - написала Кім під фото, де постаралася себе показати у всій красі, стоячи у воді напівбоком. "Хто це тут такий гарний?", - не втрималася однією з перших молодша сестра Кім Хлое. До неї приєдналися і інші фоловери, які похвалили форму Кім і назвали "спортивною малою".