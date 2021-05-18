Відмінний результат: спокуслива Кім Кардашьян похвалилася підтягнутою фігурою
Кім Кардашьян зробила пару нових знімків з берега океану. Правда, цього разу її образ був спортивним.
Зірка запостила фото у себе в блозі, порадувавши фанатів стрункою і підтягнутою фігурою.
Кім Кардашьян останнім часом помітно пострункішала. Зірка наполегливо займається зі своїм тренером в спортзалі і відрегулювала харчування. Результат не змусив себе чекати: тонка талія, підтягнуті стегна, точені руки...В такій формі гріх не дозволити собі черговий відвертий лук.
Кім Кардашян у відмінній формі (фото: instagram.com/kimkardashian)
Кім одягла крихітне бікіні білого кольору, а також червоний топ - укорочений варіант олімпійки зі смугами на рукавах. Волосся Кім розпустила, злегка збивши його, а від макіяжу практично відмовилася. До слова, багатодітна мама без макіяжу виглядає дуже привабливо і завжди збирає масу компліментів своєму натуральному вигляду.
"Застрягла", - написала Кім під фото, де постаралася себе показати у всій красі, стоячи у воді напівбоком. "Хто це тут такий гарний?", - не втрималася однією з перших молодша сестра Кім Хлое. До неї приєдналися і інші фоловери, які похвалили форму Кім і назвали "спортивною малою".
Днями Кім показала милі фото молодших дітей від свого екс-чоловіка Каньє Уеста.