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Все в спортзал! Ізабель Гулар надихнула шикарним тілом в крихітному бікіні

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Середа 11 серпня 2021 19:28
Все в спортзал! Ізабель Гулар надихнула шикарним тілом в крихітному бікіні Ізабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Ізабель Гулар - визнаний еталон краси. Особливо численних шанувальників надихає точена фігура бразильської супермоделі. Над нею 36-річна красуня наполегливо працює в спортзалі і на відпочинку.

А потім демонструє світові результат, викладаючи в мережу мотиваційні ролики і фото.

Ізабель Гулар знає, що її шанувальники в мережі люблять її відверті фото. І не збирається їм відмовляти. Новий пост вона присвятила знову кадрам, зробленим на відпочинку. Дівчина одягла крихітне бікіні жовтого кольору з червоним абстрактним малюнком. А до нього підібрала прикраси у вигляді великих ланцюгів. Такі аксесуари як і раніше користуються популярністю серед знаменитостей, хоча багато стилістів радять бути з ними обережніше. Вони завоювали серця модниць ще в минулому році і зараз вже порядком "примелькались".

Модель зробила фото, занурившись на дно басейну. Підводна фотосесія виглядала незвично і загадково. І дала розглянути шикарну фігуру Гулар з її прогинами і прокачаними м'язами. Милуємося!

Все в спортзал! Ізабель Гулар надихнула шикарним тілом в крихітному бікініВсе в спортзал! Ізабель Гулар надихнула шикарним тілом в крихітному бікініВсе в спортзал! Ізабель Гулар надихнула шикарним тілом в крихітному бікініІзабель Гулар в новому пляжному образі (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Також своєю розкішною фігурою днями похвалилася супермодель Ірина Шейк.

Раніше Ізабель Гулар захопила витонченою фігурою в ультрамодному костюмі.

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