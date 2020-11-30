Де справедливість: фанати Санти Дімопулос влаштували скандал через "занижені оцінки" на "Танцях з зірками"

Зірка зробила зворушливий пост

Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1". Третє місце на проекті зайняла Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку Санта Дімопулос і Юлія Саніна боролися за перше місце. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. Перемогу здобула Санта Дімопулос і Макс Леонов, саме вони удостоїлися кубка. При цьому Санта віддала кубок Юлії, заявивши, що Саніна заслужила цей кубок, оскільки раніше вона ніколи не танцювала і добилася приголомшливих результатів на танцювальному шоу.

Але пристрасті навколо шоу продовжують кипіти. Санта Дімопулос виставила у своєму мікроблозі нарізку з суперфіналу проекту - і фанати влаштували в коментарях "розборки". На їх думку, це несправедливо, що голоси розділилися, адже їхня улюблениця - найкраща, а пара Санта Дімопулос і Макс Леонов - без сумнівів, танцювали, як справжні профі, залишивши конкурентів далеко позаду.