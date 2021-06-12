"На кшталт смерті": Приходько згадала про моторошні комплекси через батьків

Анастасія Приходько вирішила бути з шанувальниками до кінця відвертою, тому ділиться найпотаємнішим про себе, розповідає моторошні історії з життя, які загартували артистку, але і породили масу комплексів. Дійшло до того, що співачка навіть хотіла змінити стать , а також лежала в спеціалізованій лікарні. Тепер Приходько вирішила детальніше розповісти, як батьки своїми необережними висловлюваннями посіяли в ній комплекси і неприйняття себе.

Мама співачки робила їй зауваження щодо її зовнішності, які поранили артистку і породили комплекси. Вона говорила Насті, що у неї вузькі очі і посміхатися їй не варто, та й посмішка її не дуже щира.

"Як зараз пам'ятаю цей скандал, коли замість речей старшого брата, які я доношувала, я одягла мамині модні ботильйони в школу, щоб виглядати красивою і коротку сукню, через яку бабуся назвала мене профурсеткою. Ну, ви зрозуміли, почути дівчинці в перехідному віці таке - на кшталт смерті", - поділилася своїми підлітковими переживаннями Анастасія.

Анастасія Приходько розповіла про комплекси, родом з юності (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Вона зізналася, що ніколи не чула від батьків на свою адресу компліментів – визнання, що вона красива або хоча б симпатична. Це залишило відбиток на сприйнятті Анастасії, і вона дала собі особисту обіцянку.

"Перше, що я вирішила, якщо я коли-небудь буду виховувати дівчинку, - вона для мене буде найкращою!" - зазначила артистка.

Другою думкою юної Насті стало бажання ... змінити стать! "Я думала, що бути хлопчиком мені буде простіше: джинси, сорочка, коротка стрижка і вуаля! Тим більше, тоді були популярні Джоні Депп, ДіКапріо, Клуні і мені здавалося, що чоловіком бути легше", - навела аргументи зірка.

Анастасія зробила зізнання про пережитий негативний життєвий досвід (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Досі при спогаді про ті часи у співачки біжать по тілу мурашки. Але потім відбулася подія, яка перевернула світ юної розгубленої Насті з ніг на голову і змусила її повірити в себе і розкрити свою жіночність, відчути привабливість. Хлопчик на ім'я Юра зумів відвернути співачку від тяжких думок.

"На червоній спортивній тачці, в білій майці, схожий на вічно страждаючого Іглесіаса, з красивою фігурою. Ну, який школярці може не сподобатися? І я зрозуміла, що на мене, в старому одязі, короткій стрижці і з похмурим обличчям хрін він зверне увагу! Саме завдяки йому я зрозуміла, що я найкрасивіша! І досі, слухаючи пісню Стінга "desert rose", я мимоволі згадую Юру на червоній спортивній тачці. І свої юні 17 років", - зізналася романтична артистка.