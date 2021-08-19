Стало відомо ім'я нового претендента на серце Холостячки 2: заради нового кохання зважився на розлучення

Інтриги навколо популярного шоу "Холостячка 2" продовжують набирати обертів. Проект стартує тільки восени: головною героїнею його стане співачка Злата Огневич. За її серце боротимуться найуспішніші чоловіки України, імена яких до старту проекту телеканал не розкриває. Проте, вже зараз вдалося з'ясувати, хто претендуватиме на серце красуні.

Раніше ми писали про перших двох учасників проекту . А тепер розповідаємо, хто третій.

Зараз добігає кінця знімальний процес "Холостячки 2". Вже восени почнеться найромантичніше шоу, в якому Злата буде вибирати собі чоловіка. За інсайдерською інформацією, одним з явних фаворитів дівчини стане популярний український психолог і блогер Роман Свечкоренко.

Роман - популярний психолог (фото: instagram.com/svechkorenko)

Роман Свечкоренко - досить відома особистість на просторах мережі. За його блогом про відносини "простими словами" стежить близько 100 000 чоловік. У постах Роман піднімає важливі питання: від дружби до взаємин між чоловіком і жінкою, побудову здорових відносин й уміння зробити правильний вибір.

І люблячий батько (фото: instagram.com/svechkorenko)

Що відомо про Романа? Він полюбляє активний спосіб життя і спорт, багато часу приділяє своєму розвитку, постійно навчається. Також Свечкоренко не може уявити собі життя без сім'ї і близьких. Як стало відомо, донедавна Роман був одружений. Тільки на початку цього року він зважився подати на розлучення. Цілком можливо, що до такого кроку його підштовхнула нова любов в особі Злати Огневич.

У блозі Романа можна знайти масу фото з дочкою Мією, якій в цьому році виповнилося 7 років. Молодий батько не упускає можливості зізнатися малятку в любові і дати їй напуття на майбутнє. Що ж, це говорить про прекрасні чоловічі і батьківські якості. Але краще пізнати хлопця телеглядачі зможуть тільки восени.