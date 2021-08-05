Стало відомо ім'я другого претендента на серце "Холостячки 2": головний патрульний і молодий батько

Восени на телеканалі СТБ стартує другий сезон шоу "Холостячка 2", головною героїнею якого стала Злата Огневич. Але вже зараз в мережу просочується інформація про те, хто братиме участь в романтичному телешоу.

Раніше ми писали, що розкрито ім'я першого з учасників проекту . А тепер "засвітився" ще один з них.

Другий герой "Холостячки 2"

Олександр Борзенко - головний патрульний Кременчука. Хлопець, судячи з його блогу в мережі Instagram, куди він, втім, пускає не всіх, любить активне життя. Він багато подорожує, любить водні види спорту і демонструє фоловерам моменти своєї роботи. Олександр відрізняється атлетичною статурою, товариський і харизматичний. Любить стильні речі і дорогі аксесуари. І головне - не любить ускладнювати, про що можна судити по підпису в його акаунті, де є тільки 1 слово - "простота". Все, як любить"холостячка". Також Олександр зовсім недавно став батьком. Правда, хрещеним. Про цю щасливу подію хлопець написав зворушливий пост.

Олександр любить життя у всіх її проявах (фото: instagram.com/oleksandr_borzenko)

"Я живу життям, яке мені повністю подобається. Я зробив безліч стрибків у форматі роуп джампінг, стрибок з парашутом, пробігав ультамарафони і трел рани на дистанції понад розуміння людських можливостей, багато боксував в різних рингах різних країн з різними людьми, перевіряючи себе на міцність, ходив в гори і бачив фантастичні світанки і такі ж заходи", - ділиться він в пості-підсумку до свого 30-річчя.

До слова, Злата недавно відкрила таємницю і зізналася, що всі чоловіки хороші, але з одним вона відчула справжнє тяжіння. За словами дівчини, її серце зможе підкорити впевнена в собі, романтична і драйвова людина. Олександр відмінно вписується в цей опис. Так що, можливо, він той самий!

"...Всі учасники харизматичні, цікаві. Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на таємні кнопочки моєї душі. Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною! Перший чоловік, з яким я познайомилася, зумів задати таку планку, що я подумала: "А що ж буде далі? Чим чоловіки будуть ще підкорювати?".

Один з учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію. Так що я особисто переконалася, що на проекті "Холостячка" можливо все. Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця", - розповіла Злата Огневич.