Стало відомо про вирізане "компрометуюче" відео з учасником "Холостячки 2": він відповів на претензії

Сьомий випуск "Холостячки 2" зі Златою Огнєвіч був щедрим на пристрасті, ревнощі і романтику. Так, учасники разом зі співачкою вирушили в сонячну Одесу і оселилися в одному будинку. Цього разу Злата серед усіх чоловіків виділила стоматолога Романа Васильєва - вона поселила чоловіка на тому ж поверсі, де розмістилася сама, і запропонувала йому піти на індивідуальне побачення. За іронією долі, саме воно і стало для Романа фатальним - він покинув шоу.

На пост-шоу "Як вийти заміж" на СТБ він зізнався, які емоції відчув після відходу з проекту.

Так, Роман і Злата вирушила на побачення. Чоловік запропонував холостячці покататися на конях уздовж берега, але ця ідея її не надто надихнула. Роман вирішив умовити співачку, що викликало у неї роздратування. Саме це і стало причною радикального рішення Злати. На Церемонії Троянд вона зазначила, що Роман чекає ідеальності і від інших, але вона такою себе не вважає і ніколи не буде. З цими словами Злата попрощалася з учасником.

Роман і Злата в Одесі вирушили на побачення (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Є невелика гіркота, осад від того, що зближення не призвело до побудови більш глибоких почуттів", - зізнався Роман.

Він відповів на закиди в перфекціонізмі і ідеальності.

"Коли моя поведінка десь стримана, десь вихована трактується як ідеальна, це бачення людей. Я поводився так, як веду в повсякденному житті. Я не намагаюся комусь щось довести", - розповів Роман.

Крім того, в студії програми показали момент, який вирізали з ефіру на прохання чоловіка.

Роман покнув проект після побачення зі Златою в Одесі (фото: instagram.com/holostyakstb)

Так, учасники проекту запропонували Златі зіграти в пляшечку на бажання. Роману ця ідея здалася інфантильною. "Пляшечка, серйозно? У 15 років грають, крутять. Але по 30 років всім. Ну, є голова на плечах?"- відреагував на пропозицію суперників він. Але все ж погодився. За іронією долі, вибір припав саме на Романа, А Злата поставила перед ним завдання – встати на карачки і погавкати. Знехотя він погодився. Пізніше Роман зізнався, що відчував себе дискомфортно і вважав таке завдання недоречним.