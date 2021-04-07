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"Станеш мамою?" Каменських в "хижому" бікіні спровокувала чутки про вагітність

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 10:37
"Станеш мамою?" Каменських в "хижому" бікіні спровокувала чутки про вагітність Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських проклала непростий шлях з України в Мексику заради зйомок свого реаліті-шоу "Дівчата рулять". Компанію їй склала подруга – дизайнер Анна Андрійчук-Завгородня. Співачка щедро ділиться з шанувальниками закулісними кадрами і розбурхує уяву фото в крихітних бікіні, змушуючи говорити про себе. На цей раз вона красувалася в "леопардовому" купальнику, показавши фото зблизька.

Зірка поділилася провокаційним знімком в Instagram.

Співачка мрійливо дивиться в камеру, її кучеряве волосся відкинуте назад. На Насті – бікіні з анімалістичним принтом, цей купальник часто можна побачити на зірці і, схоже, в її колекції він один з найулюбленіших. Але привернуло увагу шанувальників не це, а її округлий животик, який тут же помітили особливо уважні.

"Ця поїздка назавжди змінить моє життя", - залишила ще більш інтригуючий підпис артистка.

&quot;Станеш мамою?&quot; Каменських в &quot;хижому&quot; бікіні спровокувала чутки про вагітність

Настю запідозрили у вагітності (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники тут же почали ділитися в коментарях своїми здогадками.

  • Мені здається, чи в неї трохи видно живіт?
  • Станеш мамою?
  • Вагітність
  • Повернеться вагітною
  • Настя, Вас можна привітати? По-моєму у Вас з'явився животик
  • Животик чогоось якось з'явився?
  • Та вона вже вагітна, видно ж животик
  • Напевно, буде ляля

В цей час Потап полетів в Стамбул з робочим візитом. Залишившись один вдома без дружини, продюсер показав, як жорстко порушує дієту і балує себе смачною заборонкою.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських нарвалася на хвилю критики після публікації фото у відвертому мінібікіні.

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