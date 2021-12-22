ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 07:33
Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото) Маша Єфросиніна і 10 років тому зачаровувала всіх красою (колаж Lite)
Автор: RBC.UA

Маша Єфросиніна почала телекар'єру, коли їй було 19 років. Енергійна дівчина прославилася не тільки чіткою дикцією і харизмою, а ще й яскравою ефектною зовнішністю в дусі "кров з молоком". Складно уявити, але на початку кар'єри мініатюрна фігура Єфросиніної була пухленькою.

Але в тому і феномен ведучої – з роками вона ставала тільки красивішою. Незабаром після того як Маша здобула першу популярність, вона стрімко схудла.

І хоча цей момент був пов'язаний з певними проблемами зі здоров'ям, у нього був і позитивний аспект: ситуація підштовхнула Машу повністю поміняти спосіб життя.

Сьогоднішня Єфросиніна – уособлення успішної у всіх планах жінки, яка володіє бездоганною зовнішністю, тонким смаком і умінням себе подати. І Маша переконана – такий результат можуть дати тільки правильно побудована система харчування, догляду і гармонії з собою.

"Харчуючись усвідомлено, можна виглядати в 40 років краще, ніж в ті ж 20 – і я яскравий тому приклад, але мені потрібні були роки, щоб змінити свої звички", – розповідає Маша.

У блозі мережі Instagram Маша часто розповідає про свій досвід і ділиться порадами. А також наочним прикладом доводить, як відображаються на зовнішності здорові звички: фото своєї ідеальної фігури зірка регулярно викладає в мережу.

Так що пропонуємо згадати, якою була Маша на початку шляху і переконатися, що її поради дійсно працюють!

Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)Стає тільки красивішою: як виглядала Маша Єфросиніна 10 років тому (унікальні фото)

Маша Єфросиніна і 10 років тому зачаровувала всіх красою (колаж Lite)

Читайте також інтерв'ю Сергія Притули, який розповів Lite про ревнощі дружини до роботи, четверту дитину і сварки через вакцинацію.

Читайте LITE в Google News
Маша Єфросиніна Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео)
У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео)