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Намагаємося з останніх сил: Дімопулос зробила раптову заяву про участь у Танцях з ззірками 2020

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 13:38
Намагаємося з останніх сил: Дімопулос зробила раптову заяву про участь у Танцях з ззірками 2020 Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Lite

Зірка поскаржилася на труднощі на шляху до фіналу

Санта Дімопулос впевнено йде до фіналу проекту " Танці з зірками 2020. Її пара з максом Леоновим вже який ефір отримує найвищі оцінки суддів. Під час одинадцятого випуску шоу екс-"виагрянка", як і всі учасники, танцювала відразу два номери , один з яких – з рідними. На головному майданчику країни зірка з'явилася в супроводі рідних – сина Даніеля і старшого сина чоловіка від попереднього шлюбу, Тіма, з якими Санта відмінно ладнає. В Instagram оа опублікувала фрагмент сімейного виступу, а також чесно зізналася, що участь у проекту їй дається все складніше.

Зірка пояснила, що з ефіру в ефір ставати все складніше, репетиції більш інтенсивні, обстановка розжарюється, сили закінчуються і втому зростає в геометричній прогресії.

"Напруга зростає, накопичувальна втому, все більше завдань, щонеділі хтось іде: в таких умовах дуже складно зберігати оптимізм, хороший настрій і внутрішній спокій. Звичайно, ми намагаємося з останніх сил. І мій номер з Тимой і Дені був про це – про внутрішньому спокої, про гармонію, про світлі, який важливо зберігати у себе і про людей, які дають нам опору. Це – найважливіше", - переконана Санта.

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