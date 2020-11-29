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Стильна, як мама: дочка Олі Полякової показала, як носити трендовий пуховик цієї зими

Новость на русском → Неділя 29 листопада 2020 14:11
Стильна, як мама: дочка Олі Полякової показала, як носити трендовий пуховик цієї зими Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Маша Полякова надихає фанатів

Оля Полякова вміє веселитися і проводити час з толком. Вона все встигає і має різнобічні інтереси. За що б не взялася зірка – у неї виходить на ура. Наприклад, артистка чудово виглядає, відмінно готує, вона прекрасна господиня, а ще мама-подружка для своїх дочок – Маші і Аліси. Артистка показала, як весь день провела з доньками, Машею і Алісою. Співачка спочатку відправилася з ними на шопінг в торговий центр. Звичайно ж, мама і дівчатка не пішли звідти з порожніми руками і попутно влаштували веселий фотосет.

А тепер Маша Полякова в своєму Instagram показала, як модно одягатися цього сезону: худі, спортивний костюм з принтом, стьобана куртка-пуховик кольору металік: дівчина, як завжди, виглядає стильно.

Стильна, як мама: дочка Олі Полякової показала, як носити трендовий пуховик цієї зимиМаша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

Нагадаємо, Маша Полякова вже наздоганяє свою знамениту маму Олю Полякову за популярністю серед фоловерів в соцмережі. Тільки Маша, в основному, підкорює шанувальників своїми стильними луками. Так нещодавно дівчина постала в своєму Instagram в стильному образі, який нагадав фанатам диснеївську принцесу.

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