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Ставить у глухий кут: Тіна Кароль розповіла про ревнощі сина і його незручні чоловічі питання

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Понеділок 01 листопада 2021 10:42
Ставить у глухий кут: Тіна Кароль розповіла про ревнощі сина і його незручні чоловічі питання Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль дуже близька зі своїм сином Веніаміном. Співачка намагається проводити з хлопчиком вільний час на його канікулах, так як школяр живе і вчитися в Лондоні. Нещодавно вона приїжджала навідати Веню в британську столицю і прогулялася з ним по місту. А в недавньому інтерв'ю співачка розповіла, як спілкується з 12-річним Венею на дорослі чоловічі теми і ревнощі підлітка до потенційних наречених мами.

В інтерв'ю для програми "Світське життя" вона розповіла про те, як виховує Веню і як вирішує питання його просвіти з приводу делікатних тем.

Веніамін входить в підросковий вік і вже жваво задає питання про відносини статей. Деякі відверті теми ставлять Тіну в глухий кут, але вона знайшла вихід з положення.

"Це складно, тому що я повинна йому пояснити такі питання, іноді чоловічі. І я, чесно кажучи, звертаюся до чоловіків зі свого оточення, щоб поговорили з ним на цю тему", - зізналася вона.

Ставить у глухий кут: Тіна Кароль розповіла про ревнощі сина і його незручні чоловічі питання

Тіна з сином люблять подорожувати (фото: instagram.com/tina_karol)

Також в сучасній лондонській школі, де вчиться хлопчик, є уроки сексуального виховання, що значно полегшують місію зоряної мами.

"У школі їх всьому вже навчили. Навіть навчають різноманіттю відносин, тому що буває і по-іншому", - зазначає вона.

Тіна зазначила, що Веня ревно ставитися до потенційно можливої появи у нього сестрички, адже співачка в своїх інтерв'ю неодноразово говорила про те, що мріє про доньку. Хлопчик насторожено реагує і перспективу появи поруч з мамою чоловіка.

"А це від кого ти збираєшся народити сестричку? А це від кого?". Це питання ставить у глухий кут. Він дуже ревнує", - зізналася артистка.

До слова, Тіна і Веня багато подорожують – мамі і синові подобатися досліджувати нові місця на Планеті. Наприклад, влітку вони вирушили в Ісландію, де вивчали місцеву природу.

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Тіна Кароль
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