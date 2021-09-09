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У стилі бохо: 48-річна Кейт Бекінсейл у спокусливій сукні нареченої блиснула фігурою

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США, Четвер 09 вересня 2021 21:22
У стилі бохо: 48-річна Кейт Бекінсейл у спокусливій сукні нареченої блиснула фігурою Кейт Бекінсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)
Автор: RBC.UA

Кейт Бекінсейл - активний користувач мережі Instagram, і часто публікує там свої фото. Зірка любить влаштовувати фотосесії в різних стилях, які підкреслюють струнке тіло і квітучу зовнішність 48-річної знаменитості.

Нове з них Кейт продемонструвала кілька годин тому.

Бекінсейл одягла білосніжну сукню з прозорого матеріалу в стилі бохо, вдало скомбінувавши її з колготками сіткою, черевиками, численними браслетами і чокером. Завершили картину квітка у волоссі, яскравий макіяж і пишна укладка.

У стилі бохо: 48-річна Кейт Бекінсейл у спокусливій сукні нареченої блиснула фігурою

Кейт Бекінсейл в образі нареченої (фото: instagram.com/katebeckinsale)

В якості підпису актриса вибрала ємне: "Упс", додавши також хештег "Вегас". Таким чином, красуня дала зрозуміти, що якщо вона і вийшла заміж, то в розпалі вечірки. Фанати просто підірвали сторінку Кейт своїми захопленими коментарями. Вони пишуть, що мріють так само виглядати в її віці, а також, що вона неймовірно спокуслива.

Нагадаємо, Кейт зараз незаміжня і не любить розповідати про своє особисте життя. Проте, в пресі раз у раз з'являються розповіді про її романи з хлопцями вдвічі молодшими. Нещодавно вона зустрічалася з 24-річним канадським рок-музикантом Гуді Грейсом. А до цього полягала в романтичних стосунках з 27-річним Пітом Девідсоном.

Зірка один раз була офіційно одружена: в 2004-му році вона вийшла за режисера Лена Райана, шлюб з яким тривав до 2019-го року.

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