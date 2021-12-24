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У стилі "Гри в кальмара": Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітей

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П'ятниця 24 грудня 2021 09:39
У стилі "Гри в кальмара": Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітей Слава і Едгар Камінські (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Цього місяця діти Слави Камінської відзначили свої дні народження - Лаурі 6 грудня виповнилося шість, а Леонарду 12 грудня стукнуло сім років. Співачка вирішила влаштувати малюкам одну яскраву вечірку, для якої вибрала не зовсім дитячу тему - свято було за мотивами гучного серіалу "Гра в кальмара".

Яскравими фото з заходу артистка поділилася у своєму Instagram.

На вечірці були ефектні фотозони, аніматори, веселі розваги та смачні частування. Звичайно ж, там був присутній і колишній чоловік слави Едгар Камінський, з яким вони змогли залишитися в хороших відносинах.

Сама співачка вбралася в костюм червоного кольору - за аналогією з уніформою охоронців в серіалі.

У стилі &quot;Гри в кальмара&quot;: Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітейУ стилі &quot;Гри в кальмара&quot;: Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітейУ стилі &quot;Гри в кальмара&quot;: Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітейУ стилі &quot;Гри в кальмара&quot;: Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітейУ стилі &quot;Гри в кальмара&quot;: Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітейУ стилі &quot;Гри в кальмара&quot;: Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітейУ стилі &quot;Гри в кальмара&quot;: Слава Камінська з екс-чоловіком влаштували яскраву вечірку для дітей

Слава з колишнім чоловіком влаштували синові і доньці веселе свято (фото: instagram.com/babaslavka)

Організацію свята Камінська довірила професіоналам.

"Мама я хороша, а ось організатор з мене - на трієчку. Тому, щоб діти запам'ятали це свято яскравим, попросила Яну зібрати нам крутий день народження в стилі "Гри в кальмара". Швидко, чітко, без зайвих запитань Яна зробила мега-шоу, де діти гралися, а батьки відпочивали. Конкурси, аніматори, все на вищому рівні", - поділилася зірка.

Користувачі мережі залишили теплі слова на адресу Слави і її сім'ї, при цьому багато хто здивувався вибору теми для дитячої вечірки.

  • Дивний формат для дитячого ДР
  • Дитячий дн в стилі Гри в кальмара.... Більшого марення придумати навіть не можна
  • Що не фото, з чоловіком колишнім
  • Діти так швидко ростуть. Красиві сучасні святкові фото, з днем народження!
  • Це сім'я повинна возз'єднатися
  • Які ж ви гарненькі, Класні і круті! Щастя вам!
  • Вся Україна чекає, коли ж ви нарешті возз'єднаєтеся, прекрасна сімейка
  • Так виросли дітки
  • Ви класні батьки для своїх діточок
  • Малий копія тата

Нагадаємо, раніше Слава Камінська зворушила милими фото дочки-іменинниці - Лаурі виповнилося шість років 6 грудня.

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Слава Камінська
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