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Стильна і зухвала: юна дочка Джуда Лоу вийшла в світ без нижньої білизни

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Монте-Карло, Вівторок 25 травня 2021 18:28
Стильна і зухвала: юна дочка Джуда Лоу вийшла в світ без нижньої білизни Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

20-річна дочка Джуда Лоу Айріс обожнює відверті вбрання, які підкреслюють її досконалу фігуру.

Новий пост зірка присвятила стильному і спокусливому виходу в світ, який вона продемонструвала в своєму блозі.

Разом зі своїм хлопцем Айріс вирушила на "Формулу-1", підібравши для заходу стильний і сексуальний блакитний костюм. Дівчина позує на фото в брюках зі стрілками і асиметричним верхом, а також укороченому топі з рукавами. Під нього Айріс не стала надягати нижню білизну, що додало її луку гарячу нотку. Доповнили образ юної дочки Джуда Лоу вишукане кольє з дорогоцінними каменями, годинник і невелика сумочка з довгими ручками.

Стильна і зухвала: юна дочка Джуда Лоу вийшла в світ без нижньої білизниСтильна і зухвала: юна дочка Джуда Лоу вийшла в світ без нижньої білизниАйріс Лоу з бойфрендом (фото: instagram.com/lirisaw)

Модель прийшла на перегони разом зі своїм бойфрендом, який одягнувся цього разу під стать дівчині: на хлопцеві були сорочка і штани. У своїх сторіз Айріс запостила масу фото з готелю, де зупинилася пара.

Раніше Айріс Лоу демонструвала свою фігуру в рожевому пляжному костюмі.

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