Стильна Дорофєєва в атласних шортиках спокусила нескінченними ногами: "нереальна"
Надя Дорофєєва вирішила провести спекотне літо в робочому режимі. Артистка запланувала тур з сольними концертами, адже вона вже встигла випустити альбом і пожинає плоди популярності власного сольного проекту DOROFEEVA. А в рідкісні вихідні співачка не упускає можливості віддатися релаксу, адже продуктивно працює той, хто вміє добре відпочивати! Так, разом з чоловіком Володимиром Дантесом і своєю творчою командою Додо влаштувала вечірку біля басейну прямо у дворі свого заміського будинку. Екстремально високі температури за вікном змусили Надю роздягнутися і показати свій літній зручний аутфіт. Беремо на озброєння!
На сторінці в Instagram вона показала, як скомбінувала трендові речі цього сезону.
На Наді – білосніжна напівпрозора сорочка-оверсайз з легкої натуральної тканини з довгими рукавами і розстебнутими манжетами від шведського люксового бренду Acne Studios і атласні шортики на зав'язках молочного відтінку з ажурним оформленням низу.
Надя доповнила зручний образ стильною панамою від модного французького бренду Jacquemus і одягла зручні сланці від Gucci. На шиї - масивна прикраса з золотом підвіскою.
Надя Дорофєєва показала ідеальний літній лук (instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальникам припав до душі літній лук їх улюбленці, про що вони негайної їй повідомили.
- Як завжди божественна
- Красуня
- Така модна і красива. Втім, як завжди
- Від твоїх фоток такий вайб
- Нереальна
- Супер
- Яка красива
- Найкраща, як завжди
- Ноги вогонь
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла про екстремальний епізод під час зйомок нової відеороботи