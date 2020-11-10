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Стильна Катя Осадча вийшла в світ в ефектній сукні за 11 500 грн

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 18:38
Стильна Катя Осадча вийшла в світ в ефектній сукні за 11 500 грн Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча показала кілька стильних нарядів

Катя Осадча продовжує відвідувати світські заходи, яких у період карантину не так багато, і спілкуватися зі знаменитостями. Кожен її вихід у світ – привід обговорити черговий ефектний образ ведучої. Так, вона показала, що глядачів програми "Світське життя" чекає найближчим часом, а попутно покрасувалася в яскравому вбранні. Відповідні фото з'явилися в InstaStories програми.

Теледіва вибрала елегантне червоне вовняне плаття футляр з драпірованим рукавом, розрізом спереду і поясом на талії від українського бренду Мazini. Його вартість становить 11 499 грн.

Стильна Катя Осадча вийшла в світ в ефектній сукні за 11 500 грн

Скріншот: mazini.com.ua

Вона довершила вбрання чорними класичними човниками на шпильці і не забула про масці. Не обійшлося і без фірмової фішки ведучої – капелюшка. На цей раз елегантний головний убір був творінням рук українського дизайнера Руслана Багінського.

Стильна Катя Осадча вийшла в світ в ефектній сукні за 11 500 грн

Катя Осадча вийшла у світ у сукні українського бренду (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Катя на своїй сторінці в розділі "Stories" показала ще один лук, який дещо відрізняється від елегантного попереднього. Атласне вбрання смарагдового кольору вона доповнила лаковою курткою і масивним золотим ланцюгом на шиї. Волосся зачесане на бік, макіяж – яскравий і насичений з акцентом на очі.

Стильна Катя Осадча вийшла в світ в ефектній сукні за 11 500 грн

Катя Осадча поділилася фото в стильному образі (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча поділилася яскравими фото осінньої прогулянки з синочком. Мама і хлопчик були одягнені у вбрання синіх відтінків, а ведуча продемонструвала зручний і стильний образ.

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча захопила мережу милим фото сина Івана з домашнім улюбленцем.

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