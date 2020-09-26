Стильна ковбойша: Леся Нікітюк в джинсах з бахромою подружилася з конем у Карпатах

Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в горах

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк днями приголомшила шанувальників заявою про те, що бере паузу у кар'єрі на телебаченні. Після завершення зйомок другого сезону шоу "Le Маршрутка" вона вирішила присвятити більше часу своєму саморозвитку і вже вступила в бізнес-школу.

Однак перед початком навчання Леді Ле вирішила трохи відпочити і вирушила в Карпати. На своїй Instagram-сторінці зірка поділилася атмосферними кадрами з Буковелю в яскравому образі стильної ковбойши.

Так, Леся приміряла світлі джинси з сріблястою бахромою по всій довжині, а також короткий топ бежевого кольору, вихваляючись пружним животиком. Втім, на дворі вже осінь, так що зверху вона накинула кофту в тон топа.

Зухвалий образ Нікітюк доповнила замшевими ковбойськими чобітьми, а декольте прикрасила масивним ланцюжком з підвіскою у формі зірки. Не обійшлося і без гарного макіяжу з акцентом на очі і гладкого укладання.

Ведуча эффеткно позувала на балконі свого номера на фоні мальовничих карпатських краєвидів.

"Карпати моя любов", - зізналася Леся.

Пізніше знаменитість вирушила на прогулянку, де познайомилася і поспілкувалася з конем.

"Що я запитала у коня?

1. Будеш дивитись 19го жовтня о 18.00 Ле Маршрутку)

2. Малий, а ти знаєш хто така Катерина друга?

3. Я вирішила не йти в політику, ну принаймні цього року

4. Де принц?

5. ЖАРТ про бастурму писати не буду...." - жартівливо прокоментувала Нікітюк.

Леся Нікітюк підкорила яскравим образом в ковбойському стилі на відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери оцінили барвисті кадри і почуття гумору ведучої.

Та не важливо, що запитала, головне, щоб кінь не почав відповідати.

Де мій принц?

Щось інтимне, бо його аж схилило на правий бік))

Лесю, щоб запитати коня до його вухан ти присіла!!!! Якої довжини в тобі ноги?

Кінь в шоці! Сама Леся

Джинсики дуже тематичні

Такий красивий ПЕЙЗАЖ

Я думала підмутила собі племінні

Боже, яка ти неймовірно прикольна))

маленька конячка, або Леся така висока?

Нагадаємо, Лесю Нікітюк в одному халаті запідозрили у збільшенні губ, а ведуча поділилася б'юті-лайфхаками.