Стильна матуся: Емілі Ратаковскі в сукні-сорочці і високих чоботях вирушила на вечірку
Емілі Ратаковскі, яка готується вперше стати мамою, влаштувала традиційну вечірку напередодні народження малюка - бейбі шауер.
Подробиці заходу модель і бізнесвумен виклала в сторіз Instagram, натякнувши на стать дитини.
На святі зібралися друзі Емілі і її чоловіка Себастьяна. Але, як зізналася сама майбутня мама, через пандемію приїхали не всі. Інші ж насолодилися частуваннями та повеселилися від душі, вітаючи майбутнього нового члена сім'ї пари.
Малюк пари вже скоро з'явиться на світ (фото: instagram.com/emrata)
Варто відзначити, що оформлення свята Bearata (так назвали малюка Емілі і Себастьян) натякнуло на те, що у пари народиться хлопчик. Тут переважали блакитні тони, а в якості головного символу молоді батьки вибрали ведмедика-космонавта.
Емілі, як завжди, чарівна (фото: instagram.com/emrata)
Сама Емілі вибрала для торжества спокусливий образ. Вона одягла плаття-сорочку зі зміїним принтом, а також високі чоботи. Зверху вона накинула чорне пальто. З аксесуарів стильна матуся підібрала великі сережки - вони зараз на піку популярності. Що ж, Емілі навіть вагітною залишається неймовірно стильною!
Раніше ми писали про трендове вбрання, яке Ратаковскі одягла на прогулянку. Варто повторити!