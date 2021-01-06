Стильно і мило: Наталія Водянова в бездоганному образі для зими захопила стрункою фігурою

Наталя Водянова показала одразу два образи, які точно надихнуть на стильні домашні посиденьки. Супермодель і мама 5 дітей продемонструвала любов до костюмів з милим "дитячим" принтом. Щось середнє між традиційними різдвяними піжамами і вбраннями з подіуму.



Наталя показала відразу 2 образи (фото: instagram.com/natasupernova)

Перший лук Наталії склали брюки кльош з м'якої трикотажної тканини в рубчик, які вона доповнила чорним светром з горлом, прикрашеним на грудях забавною аплікацією у вигляді ведмедя. Другий вийшов не менш зворушливим: ті ж штани і світло-бежевий джемпер з ведмедем в іншому вбранні.

Обидва аутфіта вона доповнила великими золотими сережками-кільцями. Волосся модель прибрала в гладку зачіску, а макіяж зробила виразним. Виглядала дружина Антуана Арно просто неперевршено!

У підпису Водянова привітала всіх, хто святкує Різдво сьогодні. А також запропонувала шанувальникам вибрати найбільш стильний і ефектний, на їх погляд, образ. Вони з задоволенням підтримали улюблену модель, а також написали їй масу приємних слів, відзначивши її стрункість і красу.

Раніше ми писали, що Наталя Водянова з'явилася в новій рекламній кампанії культового бренду Guerlain. 39-річна модель виглядає неймовірно молодою і сяючою.