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Стильно і мило: Наталія Водянова в бездоганному образі для зими захопила стрункою фігурою

Новость на русском → Середа 06 січня 2021 21:21
Стильно і мило: Наталія Водянова в бездоганному образі для зими захопила стрункою фігурою Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова показала одразу два образи, які точно надихнуть на стильні домашні посиденьки. Супермодель і мама 5 дітей продемонструвала любов до костюмів з милим "дитячим" принтом. Щось середнє між традиційними різдвяними піжамами і вбраннями з подіуму.

Стильно і мило: Наталія Водянова в бездоганному образі для зими захопила стрункою фігурою
Стильно і мило: Наталія Водянова в бездоганному образі для зими захопила стрункою фігуроюНаталя показала відразу 2 образи (фото: instagram.com/natasupernova)

Перший лук Наталії склали брюки кльош з м'якої трикотажної тканини в рубчик, які вона доповнила чорним светром з горлом, прикрашеним на грудях забавною аплікацією у вигляді ведмедя. Другий вийшов не менш зворушливим: ті ж штани і світло-бежевий джемпер з ведмедем в іншому вбранні.

Обидва аутфіта вона доповнила великими золотими сережками-кільцями. Волосся модель прибрала в гладку зачіску, а макіяж зробила виразним. Виглядала дружина Антуана Арно просто неперевршено!

У підпису Водянова привітала всіх, хто святкує Різдво сьогодні. А також запропонувала шанувальникам вибрати найбільш стильний і ефектний, на їх погляд, образ. Вони з задоволенням підтримали улюблену модель, а також написали їй масу приємних слів, відзначивши її стрункість і красу.

Раніше ми писали, що Наталя Водянова з'явилася в новій рекламній кампанії культового бренду Guerlain. 39-річна модель виглядає неймовірно молодою і сяючою.

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