Стильно і практично: Катя Осадча показала, як носити трендові широкі штани

Ведуча відмінно провела вихідні

Катя Осадча - активна і весела людина, вона не звикла сидіти на місці. Ведуча не сумує навіть у часи коронавіруса, поки кордони закриті. Так, вони з чоловіком Юрієм Горбуновим вивчають навколишні визначні пам'ятки, які захоплюють зіркову родину не менше, ніж європейські. А ще недавно Катя провела вихідні у Львові куди вирушила з робочим візитом, але встигла насолодитися теплою і привітною восени в колоритному місті.

На новому фото, що запостила Осадча у своєму мікроблозі, вона не зазначила локацію, але ясно, що ведуча відмінно провела вихідні. На знімку Катя стоїть в стильному спортивному костюмі, широкі штани з лампасами і зручний лонгслив з принтом чудово поєднуються з практичними білими кедами.

Катя Осадча поділилася радісним настроєм (фото: instagram.com/kosadcha)

Фоловери тут же стали питати, де Катя знайшла таке прекрасне місце і як туди добратися, а ще захоплюватися почуттям стилю ведучої та її фігурою.

Нагадаємо, що нещодавно Катя "вигуляла" яскравий осінній аутфит, вовняне пальто від українського бренду варто більше 16 000 грн. Вона доповнила свій світський лук чорним акуратним капелюшком, червоним гольфом і прямими чорними брюками.