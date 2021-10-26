Зціпивши зуби: Melovin висловився про тандем з Гвоздьовою на "Танцях з зірками", вона відповіла на випади

Найнесподіванішим тріо восьмого ефіру "Танців з зірками 2021" став тандем Ілони Гвоздьової, Melovin'а і його партнерки Єлизавети Русіної. Справа в тому, що кілька ефірів назад між переможницею "Танців з зірками" і найепатажнішою парою нинішнього сезону сталася сутичка , яка переросла в мережевий скандал і перепалки. Примирливий і пристрасний пасодобль не виправив ситуацію, а став лише ще більшим каменем спотикання сторін.

Так, Ілону обурили коментарі Єлизавети про те, що вона нібито тиснула на неї. Хореограф вирішила відповісти в Instagram Stories .

"Як же мені все це набридло. Просто вже сил немає читати цю маячню. Ви дізнаєтеся мою правду", - написала спочатку Гвоздьова. Потім вона вирішила більш детально озвучити свою позицію.

Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона не вважає Єлизавету "жертвою обставин", вона зазначає, що дівчина повинна була розуміти, куди вона потрапила і що їй належить робити.

"Вона знала, куди йде і, як профі, повинна була розуміти, як потрібно х..рачити цілодобово, щоб показати результат своєї пари. Яким досвідом потрібно володіти, щоб боротися за свою пару. Як реагувати на конструктивну критику, бути стресостійкою і вміти працювати в команді. Найкраще зробити з себе жертву. Якщо потрапила в шоу, не скаржся – йди і працюй", - різко висловилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Далі Ілона показала графік роботи і репетицій на "Танцях з зірками" – насичений режим практично не залишає учасникам вільного часу.

Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)

Melovin також вирішив не мовчати і прокоментувати конфлікт на проекті. Він опублікував ряд постів на особистій сторінці в Instagram.

"Не на зло, а всупереч усьому ми продовжуємо участь у цьому шоу! Шоу, яке стало для нас викликом! Шоу, яке стало другим домом і місцем сили! Я вдячний кожному за вашу віру і любов! Ми хочемо Вас дивувати! Для нас це більше ніж просто танець! Для нас це величезна мотивація і честь зробити ваш недільний вечір яскравішим!"- звернувся співак до шанувальників і в кінці поста подякував Гвоздьовій.

Потім артист запостив своє закулісне інтерв'ю, де вичерпно висловився про конфліктну ситуацію між його парнеркою Русіною і Гвоздьовою . Співак зазначив, що перейти від образ до спільної роботи було складно.

"Ти пам'ятаєш, що людина тобі говорила. Працювати було складно, зціпивши зуби і наступивши на своє я. Наш танець був готовий від і до в п'ятницю, а Ілона приєдналася до нас в середу", - зазначив Melovin. Він додав, що в репетиційному залі парі довелося прочекати Гвоздьову 6 годин, поки вона закінчувала свої поточні справи.

"Я буду сильніше всього цього і вдячна життю за ці випробування. Вік живи - вік вчися", - у свою чергу написала Ілона.

Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva)