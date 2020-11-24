Страждаємо і кохаємо: Ані Лорак опинилася в центрі любовних переживань

Ані Лорак показала нове відео "Страдаем и любим"

Ані Лорак, яка нещодавно показала свій шикарний особняк під Москвою за 3 мільйони євро, опинилася в центрі любовних переживань у новому fashion-відео "Страдаем и любим".

Цей ролик по-справжньому здивував прихильників Кароліни незвичною стилістикою, показавши артистку в іншому амплуа. Тут вона постає як якийсь спостерігач і уособлення душевності, незримого голосу, який є в кожному з нас. Вона співпереживає героям і хоче донести важливу істину.

"Ця робота пронизана емоційними переживаннями, тому що кохання так чи інакше немислиме без страждань. Неважливо, який досвід ви отримали, навіть якщо одного разу вам зробили боляче. Життя триває. Кохання все одно прекрасне. Потрібно зберігати здатність любити, відкривати свою душу, адже в цьому і полягає головний сенс", - розмірковує 42-річна співачка.

Ані Лорак (фото: прес-служба співачки)

Події в кліпі розгортаються на закритій вечірці в будинку, заворожуючому своїм антуражем і різноманітністю персонажів. Історії героїв переплітаються між собою, розкриваючи всю палітру почуттів між людьми: від пристрасті до розчарування, від прихильності до байдужості, від щастя до безвиході. Все як у звичайному житті - контраст емоцій і відчуття, що особисті переживання важливіші чиїхось інших.

Окрему увагу привертають яскраві, екстравагантні fashion-луки гостей вечірки і кардинально протилежні образи Ані Лорак, які були створені дизайнером Ксенією Авакян спеціально для цього відео. Перший - світлий, нагадує про те, що любов - це творення, відродження. Другий - зухвалий, трохи емансипований образ богині любові.

Ані Лорак показала нове відео "Страдаем и любим"

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