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Зі сторінок роману: зірка "Ейфорії " Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцю

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П'ятниця 04 лютого 2022 18:09
Зі сторінок роману: зірка "Ейфорії " Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцю Барбі Феррейра звикла дивувати (фото: instagram.com/barbieferreira)
Автор: Тетяна Турчанікова

Актриса і модель, зірка "Ейфорії", Барбі Феррейра не втомлюється дивувати і захоплювати фанатів: цього разу дівчина постала в образі героїні роману Вірджинії Вульф "Орландо".

У новому амплуа, в пишних спідницях, з довгим волоссям та з високою зачіскою, вона знялася для обкладинки Who What Wear.

Вишуканими кадрами WWW і сама модель поділилися на свій сторінках в Instagram.

"Ласкаво просимо в епоху Барбі Феррейри. It-girl з покоління Z зробила собі ім'я задовго до того, як її роль в серіалі HBO Euphoria привела її до повноцінного зоряного статусу, і вона тільки почала!

Зі сторінок роману: зірка &quot;Ейфорії &quot; Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцюЗі сторінок роману: зірка &quot;Ейфорії &quot; Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцю

Фанати зірки не очікували такого повороту (фото: instagram.com/barbieferreira)

Для нашої лютневої фотосесії для обкладинки вона зображує героїню з "Орландо" Вірджинії Вулф, класичного персонажа, якого вона любить", - повідомляється в пості.

Зі сторінок роману: зірка &quot;Ейфорії &quot; Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцюЗі сторінок роману: зірка &quot;Ейфорії &quot; Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцюЗі сторінок роману: зірка &quot;Ейфорії &quot; Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцю

Актриса "ще навіть не почала!" (фото: instagram.com/barbieferreira)

"Орландо" - один з моїх улюблених романів. Я обожнюю образи героїв: зовнішній вигляд, костюми, дивина всього цього, люблю кожну сторінку!", - каже Барбі.

Зі сторінок роману: зірка &quot;Ейфорії &quot; Барбі Феррейра здивувала образом для обкладинки глянцю

Дівчина прикрасила обкладинку глянцю (фото: instagram.com/whowhatwear)

У матеріалі для Who What Wear дівчина розповіла про еволюцію Кет Ернандес, експерименти з модою, плани на майбутнє і багато чого іншого.

Раніше Джіджі Хадід продемонструвала, який одяг буде наймоднішим цієї весни.

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