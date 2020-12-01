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Дивна історія: Остапчук знову заговорив про екс-дружину і аліменти

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 11:37
Дивна історія: Остапчук знову заговорив про екс-дружину і аліменти Володимир Остапчук (фото: facebook/ostapchuk)
Автор: Людмила Жукова

Ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" розповів про фінанси на утримання дітей

Ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимир Остапчук продовжує залишатися в об'єктиві телекамер журналістів через своє гучне розлучення з Оленою Войченко. Як відомо, пара прожила разом 12 років і має двох дітей, які залишилися з мамою.

Шоумен взяв участь у програмі "Неймовірна правда про зірок" і відповів на кілька запитань про особисте життя у бліц-інтерв'ю. Одним із питань було про зраду в шлюбі. Володимир відповів, що він ніколи не зраджував своїй дружині. Зазначимо, що Войченко запевняє абсолютно протилежне. Олена заявляла, що роман з Христиною (зараз дружина Володимира - Ред.) Володимир закрутив ще бувши з нею у шлюбі.

Також ведуча запитала шоумена, чи є правдою чутки про те, що він залишив після розлучення своїх дітей без аліментів.

"Це така дивна історія. Послухайте, ну ні! Я їх забезпечую. Повірте, це досить серйозна сума кожен місяць. З одного боку, може, я погарячкував, розповівши про це в пресі", - розповів ведучий "Маски".

За словами Володимира, з екс-дружиною Оленою Войченко він вчинив благородно і залишив їй усе майно, нажите разом. Також він повідомив, що соромно перед колишньою дружиною йому тільки за скандали перед донькою Емілією.

Володимир Остапчук розповів про аліменти дітям

Як ми раніше писали, Остапчук пригрозив усім хейтерам його нової дружини.

Сам же Володимир Остапчук скаржиться, що йому не дають бачити рідних дітей.

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