Страшно було тільки два тижні: щаслива Гросу з коханим заговорила про мінливості кохання

Аліна Гросу перестала приховувати свого коханого , актора і режисера Романа Полянського. Пара офіційно не підтвердила заручини і голосно не заявляла про роман, адже артистка не хоче повторення історії з колишнім чоловіком Олександром Комковим, якого представила на публіку, а через півроку подружжя розлучилося. Але постійні спільні фото і закохані погляди парочки горять самі за себе. Так, Аліна показала селфі з авто з Романом і потішила фанів власними віршами про мінливості кохання.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію кадрів, на яких зображена з коханим і величезним букетом ніжно-рожевих троянд.

Аліна супроводила фотосет з авто власним віршем про мінливості кохання і складнощі зближення.

Ежику любви хотелось тоже,

Капельку тепла в безумный день..

Только своей внешностью до дрожи..

Отпугнул он даже свою тень..



Серы дни, как грозовые тучки..

Нет тебе объятий - жизнь, как ад..

Только страшно-черные колючки

Видят все, а не добрейший взгляд.



Сладкие морковки - добрым зайкам!!!

Ежик сам найдет себе грибы..

Выползет он в праздник на лужайку..

И объестся там до тошноты..



И грустит, грустит он до безумья..

В норке пряча озеро из слез..

Может быть кого-то поцелуя,

Стал бы он другим, не вешал нос..



Дни летели быстро, как кометы..

Но одной зимой счастливой...раз..

Встретился ему на этом свете..

Черно-белый милый дикобраз.



Страшно было только две недели..

Сам боялся, встречи избегал..

Сквозь колючки острые на теле..

Ёжик дикобразика обнял..



Больно, но приятно всем на свете..

Тем, кто вкус любви смогли познать

Есть у всех у нас колючки эти..

Главное любить их, принимать

Шанувальники відразу зрозуміли, про що і про кого написала Аліна і "приміряли" історію стосунків головних героїв вірша на пару співачки і її супутника.

Аліна Гросу з Романом Полянським не ховають щасливих очей (фото: instagram.com/alina_grosu)