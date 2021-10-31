Страшно красиві: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою похвалилися яскравими образами на Хелловін

31 жовтня в світі відзначається одне з найбільш містичних свят в році, коріння якого сягає традицій древніх кельтів Ірландії і Шотландії - Хелловін. Українська телеведуча Лілія Ребрик зізналася, що не є великою його прихильницею, проте вони все ж влаштували веселе святкування в танцювальній студії її чоловіка Андрія Дикого.

Яскраві і ефектні образи своєї сім'ї для Хелловіна артистка показала в Instagram.

На кадрах зображена сама Ліля, її чоловік і старша дочка Діана. Всі вони одягнені в чорні наряди, ведуча одягла обруч з капелюшком, а Дикий натягнув на голову іграшковий гарбуз.

Їх дочка була в чорній сукні-сітці, а також з яскравим макіяжем: очі густо підведені чорним, а на губах яскраво-червона помада.

Лілія Ребрик з родиною причепурилися до Хелловіну (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Хтось сьогодні відзначає Halloween, хтось - завтра, а в нашій танцювальній студії його відгуляли вчора. Я сама не палкий фанат, як кажуть, "нечисті", але дітям подобається: костюми, грим, "страшно красиві вечірки", шум-гам, то чому б і ні?Зайве свято, вибухові емоції дітям точно не завадять!" - написала Ребрик.

У коментарях думки розділилися - багато розкритикували ведучу, що вона відзначає таке "бісівське" свято, інші ж захопилися їх костюмами і відзначили, що Діана просто копія мами.