Страшно красиві: Лілія Ребрик з чоловіком і донькою похвалилися яскравими образами на Хелловін
31 жовтня в світі відзначається одне з найбільш містичних свят в році, коріння якого сягає традицій древніх кельтів Ірландії і Шотландії - Хелловін. Українська телеведуча Лілія Ребрик зізналася, що не є великою його прихильницею, проте вони все ж влаштували веселе святкування в танцювальній студії її чоловіка Андрія Дикого.
Яскраві і ефектні образи своєї сім'ї для Хелловіна артистка показала в Instagram.
На кадрах зображена сама Ліля, її чоловік і старша дочка Діана. Всі вони одягнені в чорні наряди, ведуча одягла обруч з капелюшком, а Дикий натягнув на голову іграшковий гарбуз.
Їх дочка була в чорній сукні-сітці, а також з яскравим макіяжем: очі густо підведені чорним, а на губах яскраво-червона помада.
Лілія Ребрик з родиною причепурилися до Хелловіну (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Хтось сьогодні відзначає Halloween, хтось - завтра, а в нашій танцювальній студії його відгуляли вчора. Я сама не палкий фанат, як кажуть, "нечисті", але дітям подобається: костюми, грим, "страшно красиві вечірки", шум-гам, то чому б і ні?Зайве свято, вибухові емоції дітям точно не завадять!" - написала Ребрик.
У коментарях думки розділилися - багато розкритикували ведучу, що вона відзначає таке "бісівське" свято, інші ж захопилися їх костюмами і відзначили, що Діана просто копія мами.
- Спочатку дітей в церкві хрестимо, а потім роги надягаємо! Не визнаю і дітям не дозволяю на ці вечірки ходити!
- Сама ставлюсь нейтрально, але синам завжди допомагаю з гримом і костюмами. Хочуть, то нехай, ніякого демонізму я точно не вбачаю.
- Ліля, це не свято, а ДУРНЯ АМЕРИКАНСЬКА!!!
- Не займайтеся дурницями, і дітей не залучайте в це!
- Страшно і дико красиві, Я обожнюю грим, маски, вбрання, гірлянди у вигляді павучків
- Класне і веселе вийшло свято і діти дуже раділи
- Я за будь-який двіж, якщо дітям весело! Американський-неамериканский - неважливо! Подобається дітям і класно! І так в житті багато негативу!
- Копія мамулина
- Класні ви Дикі
Раніше ми показували, як гнучка Ребрик убила наповал розтяжкою і пристрастю з чоловіком.