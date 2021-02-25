Страшно модно: Ірина Білик шокувала фоловерів новим луком в черевиках-тракторах і червоній шубі
Українська співачка Ірина Білик у черговий раз змусила фоловерів похвилюватися, цього разу вони шоковані стильним луком співачки: червона шуба і трендове взуття - черевики-"трактори" - не залишили байдужим нікого.
Ірина запостила у своєму Instagram кілька знімком в новому образі і попросила вибрати, яке фото більш вдале.
Усі фото, які виставила співачка у своєму мікроблозі, схожі: крім вищезазначених шуби і черевиків на 20-сантиметрової підошві, на Ірині - хутряна шапка і вузькі окуляри, костюм під шубою не розгледіти. Фолловери засипали пост Білик коментарями, зізнавшись, що для них співачка - завжди сама-сама!
- Страшно модно
- Рятуйте мілу душу
- Ірина, ви в будь-якому випадку - прекрасні
- Цілковитий аэпатаж
- Черевики - вогонь, а шуба - супер
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, що нещодавно Ірина покорила мережу стильними знімками з нового проекту свого друга-фотографа: це просто чудово.