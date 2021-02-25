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Страшно модно: Ірина Білик шокувала фоловерів новим луком в черевиках-тракторах і червоній шубі

Новость на русском → Четвер 25 лютого 2021 17:03
Страшно модно: Ірина Білик шокувала фоловерів новим луком в черевиках-тракторах і червоній шубі Ірина Білик (nstagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Українська співачка Ірина Білик у черговий раз змусила фоловерів похвилюватися, цього разу вони шоковані стильним луком співачки: червона шуба і трендове взуття - черевики-"трактори" - не залишили байдужим нікого.

Ірина запостила у своєму Instagram кілька знімком в новому образі і попросила вибрати, яке фото більш вдале.

Усі фото, які виставила співачка у своєму мікроблозі, схожі: крім вищезазначених шуби і черевиків на 20-сантиметрової підошві, на Ірині - хутряна шапка і вузькі окуляри, костюм під шубою не розгледіти. Фолловери засипали пост Білик коментарями, зізнавшись, що для них співачка - завжди сама-сама!

Страшно модно: Ірина Білик шокувала фоловерів новим луком в черевиках-тракторах і червоній шубі

  • Страшно модно
  • Рятуйте мілу душу
  • Ірина, ви в будь-якому випадку - прекрасні
  • Цілковитий аэпатаж
  • Черевики - вогонь, а шуба - супер

Страшно модно: Ірина Білик шокувала фоловерів новим луком в черевиках-тракторах і червоній шубіІрина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, що нещодавно Ірина покорила мережу стильними знімками з нового проекту свого друга-фотографа: це просто чудово.

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