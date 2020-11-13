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Страшно за родину: Лобода в ультракороткій сукні зробила неочікуване зізнання

Новость на русском → П'ятниця 13 листопада 2020 11:59
Страшно за родину: Лобода в ультракороткій сукні зробила неочікуване зізнання Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Співачка поділилася з фанатами свіжими фото і переживаннями

Світлана Лобода хоч і не звикла відкривати подробиці особистого життя і найдорожче серцю залишає тільки для себе, але іноді ділиться своїми почуттями з шанувальникам. А, буває, що не тільки почуттями, а навіть особистими знімками: нещодавно вона показала молодшу доньку Тільду і просто вразила фанатів.

А на цей раз у своєму мікроблозі співачка поділилася шикарними знімками в ультракороткій сукні з блискітками. Співачка позує в пікантних позах - як зазвичай, прихильники залишилися в захваті від краси своєї улюблениці.

Але здивувало всіх інше: у підписи до знімків співачка поділилася шматочком інтерв'ю для відомого глянцю, в якому вона зізнається, що боїться за свою сім'ю, за своїх малят, так і за людей на всій планеті взагалі.

Страшно за родину: Лобода в ультракороткій сукні зробила неочікуване зізнанняЛобода: красива, навіть коли наближається апокаліпсис (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Втомилася? Втома є, але вона швидше психологічна. Страшно, за сім'ю і друзів, та і за весь світ в цілому. Мені здається, ніколи раніше ми не відчували апокаліпсис так близько", - зробила несподіване зізнання співачка.

Фолловери захопилися знімками Світлани і підтримали свою улюблену співачку, мовляв, прорвемося - і знову все буде добре!

Нагадаємо, що коли Світлана перебувала в більш романтичному настрої, вона поділилася знімком у спокусливій короткій сукні-ночнушці: Лобода показала, в чому ходить на романтичні побачення.

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