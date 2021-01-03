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Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Новость на русском → Неділя 03 січня 2021 11:08
Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Світлана Лобода розбурхує шанувальників відвертими вбраннями на сцені, але і в повсякденному житті вона вміє виглядати спокусливо і стильно. Наприклад, на репетиціях зірка виглядає нітрохи не менш привабливо, ніж під час видовищних номерів.

Так, співачка опублікувала цілу серію знімків з закулісся, на яких показала, як відточує па перед відповідальним виступом. На Світлані – чорний мікроктоп і довга спідниця. Вона танцює у супроводі шоу-балету вже зі сценічним макіяжем і пишною зачіскою.

Артистка вирішила поговорити відверто з шанувальниками про свою роботу і непрості зіркові будні і ще раз привітати їх з новим роком.

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання

Світлана показала гарячі фото з репетиції (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Вогонь, пристрасть емоції - це те, що бачите зі сцени ви. Багатогодинна праця і безсонні ночі - це те, що ми проходимо, щоб радувати вас знову і знову. Але як би ні був складний шлях, виходячи на сцену і бачачи захоплення у ваших очах, іншої долі я собі не бажаю. З Святами, мої хороші! Бажаю, щоб 2021 приніс нам багато-багато зустрічей не з екранів телевізорів, а "вживу". Я дуже скучила. Мені потрібен наш обмін енергією. Хочу відчувати вашу любов! Завжди", - запевнила співачка.

Слова Світлани знайшли відгук у серцях шанувальників, як і її працьовитість, а зовнішній вигляд був гідний похвали.

  • Бомбічна
  • Прям Шакіра!
  • Неймовірна
  • Дуже красиво
  • Як же вона красива
  • Так гарно вам з цією зачіскою
  • Ну просто бомбище
  • Найкраща
  • Вона завжди прекрасна
  • Шикарна
  • Як завжди прекрасні і чарівні

Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода зворушила святковим фото з доньками Євою і Тільдою.

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