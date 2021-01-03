Пристрасть і безсонні ночі: Лобода в мікротопі зважилася на сокровенне зізнання
Світлана Лобода розбурхує шанувальників відвертими вбраннями на сцені, але і в повсякденному житті вона вміє виглядати спокусливо і стильно. Наприклад, на репетиціях зірка виглядає нітрохи не менш привабливо, ніж під час видовищних номерів.
Так, співачка опублікувала цілу серію знімків з закулісся, на яких показала, як відточує па перед відповідальним виступом. На Світлані – чорний мікроктоп і довга спідниця. Вона танцює у супроводі шоу-балету вже зі сценічним макіяжем і пишною зачіскою.
Артистка вирішила поговорити відверто з шанувальниками про свою роботу і непрості зіркові будні і ще раз привітати їх з новим роком.
Світлана показала гарячі фото з репетиції (фото: instagram.com/lobodaofficial)
"Вогонь, пристрасть емоції - це те, що бачите зі сцени ви. Багатогодинна праця і безсонні ночі - це те, що ми проходимо, щоб радувати вас знову і знову. Але як би ні був складний шлях, виходячи на сцену і бачачи захоплення у ваших очах, іншої долі я собі не бажаю. З Святами, мої хороші! Бажаю, щоб 2021 приніс нам багато-багато зустрічей не з екранів телевізорів, а "вживу". Я дуже скучила. Мені потрібен наш обмін енергією. Хочу відчувати вашу любов! Завжди", - запевнила співачка.
Слова Світлани знайшли відгук у серцях шанувальників, як і її працьовитість, а зовнішній вигляд був гідний похвали.
- Бомбічна
- Прям Шакіра!
- Неймовірна
- Дуже красиво
- Як же вона красива
- Так гарно вам з цією зачіскою
- Ну просто бомбище
- Найкраща
- Вона завжди прекрасна
- Шикарна
- Як завжди прекрасні і чарівні
Нагадаємо, що раніше Світлана Лобода зворушила святковим фото з доньками Євою і Тільдою.