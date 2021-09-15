Пристрасті розпалюються: Каньє Уест публічно висловив почуття Кім Кардашьян

Кім Кардашьян і Каньє Уест остаточно заплутали своїх шанувальників. Здавалося б, 40-річна інстадіва і 44-річний репер вирішили розлучитися і домовилися про мирну опіку над дітьми. Але після цього пара зробила масу кроків, які спровокували чутки про примирення. Так, Кім стала запрошеною зіркою презентації альбому Каньє Уеста, з'явившись на сцені в вінчальній сукні. Також Кім зробила неаколько постів, в яких дала зрозуміти, що буде любити екс-чоловіка вічно. А на недавньому Балу Інституту костюма бізнесвумен з'явилася у вбранні з Балаклавою, скопіювавши стиль Каньє…

До того ж на червоній доріжці вона з'явилася з чоловіком, обличчя якого було приховано, і багато хто припустив, що це і є колишній чоловік Кім. Але як виявилося, таємничий незнайомець - це Демна Гвасалія, який став автором загадкового образу Кардашьян.

Кім Кардашян на Met Gala (фото: instagram.com/kimkardashian) Після цього колишні закохані знову здивували: Каньє раптом відписався від Кім Крадашьян в мережі Instagram без будь-якої на те причини. Поки фанати думали, що спровокувало такі радикальні заходи (співак не раз зізнавався, що цінує колишню дружину і має намір зберегти хороші відносини, незважаючи ні на що), Каньє зробив новий хід - підписався на Кім знову. Оскільки знаменитий виконавець підписаний всього на 23 аккаунта, це не сховалося від очей шанувальників. Таким чином, вони зробили висновок, що Кім явно не байдужа реперу. І цілком можливо, він все ж хоче знову зблизитися. Примітно також, що причиною шлюборозлучного процесу в тому числі стала і психічна неврівноваженість Каньє. За словами Кім, вона втомилася терпіти перепади настрою чоловіка і часом його неадекватну поведінку. MELOVIN шокував інтимними таємницями, дочка Полякової кардинально змінила зовнішність: топ гучних новин тижня