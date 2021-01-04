Страсна Леся Нікітюк прямо з басейну звернулася до голлівудського героя (фото)
Популярна українська ведуча Леся Нікітюк постала перед шанувальниками у пристрасному образі в басейні. Теледіва вбралася в тигровий купальник і плаває вона, судячи з усього, в одному з курортів Буковеля.
Леся опублікувала серію знімків в басейні на своїй сторінці в Instagram і там же звернулася до голлівудського героя.
"Аквамен, я чекаю", - підписала кадри телеведуча.
Леся Нікітюк в басейні звернулася до Аквамену (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
В коментарях шанувальники зробили масу компліментів Лесі, а також зазначили, що дивно, що Сергій Притула теж зараз відпочиває в Буковелі.
- Божечки, яка краса!
- Дивний збіг обставин, що Притула теж виклав фотку з Буковеля.
- Леся! Ти де плаваєш?
- Ого... За таке фото можна багато пробачити. А де пірнання, де головне?
- А фото зробив не Аквамен?
Нагадаємо, що "Аквамен" - це американський фільм Джеймса Вана. Головну роль в картині зіграв Джейсон Момоа.
Як ми раніше писали, Леся Нікітюк в елітному готелі зганьбилася перед голлівудською зіркою на очах у десятків людей.
Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк їде в незвичайну подорож одразу після Нового року.