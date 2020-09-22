Пристрасні фото вже дорослої зірки "Сватів" в спокусливих образах

Краса української актриси Анни Кошмал навряд чи залишить когось байдужим

Анна Кошмал – популярна українська актриса, яка брала участь в безлічі проєктів.

Але у більшості шанувальників вона досі асоціюється з однією знаковою роллю. Женя Ковальова з "Сватів", яку зіграла Анна у п'ятому і шостому сезонах серіалу, зробила її справжньою народною улюбленицею, принесла їй славу і номінацію на престижну премію "Телетріумф".

Зараз Анні - 25, вона заміжня і виховує сина. Портфоліо артистки регулярно поповнюватися новими серіалами і фільмами. Але при всій зайнятості вона встигає приділяти увагу своїм фанатам. Дівчина активно веде свій блог в мережі Instagram, де ділиться думками, досягненнями і моментами особистого життя.

Зрозуміло, без пікантних фото в спокусливих образах також не обходиться. Фото у відвертих купальниках, пристрасних нарядах для зйомок і домашні селфі – далеко не рідкість на її сторінці. У таких кадрах деколи насилу можна упізнати юну Женю. Тим більш цікаво фанатам спостерігати за вже такою дорослою зіркою "Сватів".

Анну Кошмал вважають однією з найкрасивіших актрис України (фото: instagram.com/smorkovkina)

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