Струнка і гнучка: 46-річна Вікторія Бекхем в піжамі захопила знаменитою розтяжкою

Вікторія Бекхем знову показала свій знаменитий шпагат. Зірка продемонструвала фірмову позу, лежачи на дивані і високо піднявши ногу. Справжньою родзинкою кадру стало її вбрання: цього разу ікона стилю позує в смугастій чорно-білій піжамі. Вільного крою штани і довгий халат на поясі зробили фігуру дружини Девіда Бекхема особливо тендітною. Виглядала вона навіть в одязі для сну неймовірно ефектно. Втім, в речах з нової лінії VVB інакше і бути не могло.

Новий шпагат від Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Що б я хотіла одягти після напруженого понеділка! Просто одержима цією красивою піжамою VVB. Тільки на цьому тижні ви можете отримати вишивку халата зі своїми ініціалами - такий продуманий подарунок (або сюрприз собі!)", - оголосила Вікторія про оригінальний презент шанувальникам до Різдва.

"Ти просто неймовірна", "Вау", "Ці ноги", "Я просто закохана в це", "О мій бог", "Я завжди так відпочиваю", "Вау, браво", "Я б хотів вміти зробити це", "Ідеально", "Королева", "Найкраща", - почали хвалити Бекхем фанати її спортивну форму. Були і ті, хто вкотре зазначив, що далеко не всім по кишені такі подарунки. "На жаль, занадто дорого", - відзначили багато шанувальників бренду.

Раніше Вікторія показала розкішний образ для новорічних свят, який може стати джерелом натхнення для всіх фанатів.