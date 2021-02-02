Струнка Каменських в лакових лосинах стурбувала шанувальників худобою: треба трохи поправитися

Настя Каменських нещодавно пережила непоправну втрату. З життя пішов її тато Олексій Йосипович. Співачка переживає нелегкий період і хотіла відмовитися від презентації особливої роботи, яка подобалася її батьку, але потім передумала. Шанувальники мріяли знову побачити посмішку на обличчі Насті, і вона дала їм таку можливість.

На новому фото в Instagram Настя відображена в чорному одязі: куртці, схожий на подовжену косуху, лакових лосинах і масивних трендових черевиках. В руках вона тримає розкішний букет квітів.

"Жити теперішнім, пам'ятати, дякувати і поважати минуле, дивитися тільки вперед - це велике щастя. Помічати кожну секунду, відчувати, насолоджуватися. Бачити добро і оточувати себе добром. Любити. Відкрито, від усього серця. Не берегти кохання на потім - дарувати її людям, собі й усьому світу. Тут і зараз. Користуватися можливостями, які дає нам життя. Самому створювати ці можливості. Мріяти. Бути сміливим у своїх мріях. Пам'ятати, що немає часу і причин для страху і сумнівів - життя всього одне. Один дубль і тільки один момент - тут і зараз. І цей момент прекрасний у будь-якому його прояві", - залишила надихаючі послання для шанувальників співачка.

Настя Каменських показала фото з особливим букетом (фото: instagram.com/kamenskux)

Також вона пояснила, які квіти присутні в її букеті. Композиція виявилася символічною: "Гіпсофіли і ерингіум - такі красиві квіти, які разом в букеті символізують любов".

На пост дружини відреагував Потап – він залишив смайли-сердечка.

"Настя, зовсім схудла", – написав одна прихильниця співачки. "Так, я теж так подумала", - підтвердила інша. "Дуже худа. Ніжки, як сірники. Трохи поправитися треба", - забідкалася ще одна підписниця зірки. "Худенька зовсім стала", - підтвержила ще одна користувачка мережі.

Шалено красиве фото

Ви прекрасні!

Які проникливі слова. Настя, з кожним днем, з кожним ось таким душевним постом ви відкриваєтеся для мене все більше, і більше. Спасибі Вам за відвертість, за душевність, за ту любов, яку ви випромінюєте!

Це дівчинка з картинки

Як чудово знову бачити на твоєму обличчі посмішку

Дівчинка, залишайся такою незабутньою, душа твоя чиста, а значить ти королева!

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських випустила проникливу відеороботу на пісню "Почуття", яка дуже подобалася її батьку.