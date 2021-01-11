Струнка Осадча в бікіні обзавелася "німбом", а Горбунов поскаржився на обман дружини

Катя Осадча та Юрій Горбунов насолоджуються кожним днем зимової відпустки в ОАЕ і діляться своїм кукротным настроєм з шанувальниками. Вони активно публікують у своїх фотоблогах знімками з Дубаї і дражнять підписників ефектними кадрами на тлі місцевих красот.

Катя зробила і розмістила в Instagram ефектне фото на пляжі, на якому красується в чорному бікіні. Вона біжить по піску, демонструючи в динаміці підтягнуте спортивне тіло і стрункі форми. Волосся ведуча завбачливо сховала під капелюшком.

"На фото ретельно приховані святкові сліди на талії, але вони є. І німб колесом", - з гумором прокоментувала пляжний кадр Катя. До речі, автором фото став її чоловік, який саме так побачив поглядом художника свою дружину.

Катя Осадча насолоджується відпочинком у Дубаї (фото: instagram.com/kosadcha)

"Там все ідеально і нічого приховувати", "Я нічого не побачила, все круто", "Прекрасна Катя", "Краса в красі", "Катя, виглядаєте чудово", - запевнили ведучу шанувальники.

Подружжя помітно насолоджуються відпочинком в теплих Еміратах і намагається фіксувати найяскравіші моменти відпочинку на камеру.

Юрій зробив пляжне селфі з дружиною і підписав його: "Одна голова добре, а дві - краще". Захід одружжя також зустріло на пляжі. Шоумен вирішив поекспериментувати і зробити пару яскравих художніх кадрів на тлі прозорих вод Перської затоки. "І на десерт..." - підписав він фото, де намагається "з'їсти" сонце.

Катя і Юрій проводять більшу частину часу на пляжі (фото:instagram.com/gorbunovyuriy)

Ще один пункт обов'язкової програми відпочинку в Дубаї – шопінг, адже місто славиться своїми ТРЦ з величезним вибором представлених світових брендів. Катя не змогла відмовити собі в задоволення пройтися по місцевим бутіках, поки Юрій терпляче чекав дружину.

"Коли жінка каже: швиденько гляну на нову колекцію. Це займе одну хвилинку... А ти сидиш-сидиш,сидиш-сидиш,сидиш-сидиш", - поскаржився ведучий.

Юрій поскаржився на обман дружини під час шоиппинга (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос, яка також відпочиває з сім'єю в ОАЕ, зачарувала фото з чоловіком і донькою Сонею.