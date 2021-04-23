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Струнка і стильна: Белла Хадід в облягаючому вбранні вирушила на кінну прогулянку

Новость на русском → США, П'ятниця 23 квітня 2021 20:20
Струнка і стильна: Белла Хадід в облягаючому вбранні вирушила на кінну прогулянку Белла Хадід (фото: instagram.com/Getty Images)
Автор: Lite

Белла Хадід показала кілька кадрів, зроблених на її фермі. Модель, яка захоплюється кінним спортом і обожнює коней з дитинства, вирішила покататися на своєму улюбленці на прізвисько Зебра.

Дівчина запостила фото у своєму особистому блозі.

Белла для прогулянки одягла класику ддя такого випадку: легінси, білий джемпер, високі шкіряні чоботи і червоний жилет. Дівчина не стала робити макіяж, а волосся прибрала. Але навіть у звичному образі для кінних прогулянок модель виглядала неймовірно стильно і спокусливо.

Струнка і стильна: Белла Хадід в облягаючому вбранні вирушила на кінну прогулянкуСтрунка і стильна: Белла Хадід в облягаючому вбранні вирушила на кінну прогулянкуСтрунка і стильна: Белла Хадід в облягаючому вбранні вирушила на кінну прогулянкуСтрунка і стильна: Белла Хадід в облягаючому вбранні вирушила на кінну прогулянку

Белла Хадід обожнює коней (фото: instagram.com/bellahadid)

Шанувальники сторінки супермоделі просто засипали її компліментами, називаючи її найдобрішою і наймилішою у всьому світі. Багато з них відзначили, що Беллі неймовірно личить таке вбрання, а також похвалили її струнку фігуру.

Нагадаємо, молодша сестра Белли - Джіджі - нещодавно показала нове фото з 7-річною дочкою. Модель нарядила дівчинку в брендові речі, показавши, що її Малятко ще скаже своє слово в фешн-індустрії.

Струнка і стильна: Белла Хадід в облягаючому вбранні вирушила на кінну прогулянку

Дочці Джіджі виповнилося 7 місяців (фото: instagram.com/gigihadid)

Раніше модель дала пораду, як завжди залишатися красивою і щасливою.

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