Суддя "Танців з зірками" Чмерковський прийшов у захват від Лаври і здивував мрією: мені так цікаво!

Екс- "Холостяк", хореограф і чемпіон світу з латини Максим Чмерковський тимчасово переїхав до Києва, адже став суддею " Танців з зірками 2021 "! І ось, йому випала можливість прогулятися Києву і насолодитися його пам'ятками, що він із задоволенням і зробив.

Максим не відмовив собі в задоволенні прогулятися Хрещатиком як справжній турист. До слова, хореограф йшов від Хрещатика до Лаври пішки, і заявив, що тривалий маршрут його нітрохи не злякав – він обожнює довгі піші прогулянки. Максим також прогулявся Маріїнським парком.

"Краса неписанная. Дуже приємно, бачив багато всього. Київ - дуже гарне місто!"- заявив Чмерковський.

Максим Чмерковський прогулявся по Києву і прийшов у захват (фото: instagram.com/maksimc)

Чемпіон з латинських танців прогулявся в районі Києво-Печерської Лаври і зізнався, що це одне з його улюблених місць.

"Взагалі ця прогулянка, цей маршрут - дуже класні", - заявив він.

Максим зазначив, що трепетно ставитися до найдавнішої столичної святині і прагне побільше дізнатися про її історію.

"Я посоромився навіть там все знімати. Хотів подивитися і відчути. Вважаю, що повинен повернутися, природно, і з гідом, який мені все правильно пояснить, розповість, покаже. Мені так цікаво! Обожнюю історію. Хочу знати історію нашого цього місця, звідки все пішло, почалося", - поділився мрією новоспечений суддя "Танців з зірками 2021".

Друг Максима, український ведучий Іван Городецький став для нього гідом українською столицею - розповів про визначні пам'ятки та історичні місця. Але новому судді "Танців з зірками 2021" здалося цього мало, він звернувся до шанувальників з проханням провести для нього індивідуальну професійну екскурсію.

"Якщо хтось хоче прогулятися зі мною наступного разу, можу сказати маршрут. Не думаю", - з посмішкою спочатку обнадіяв, а потім осік шанувальників Максим.

Також він розповів про своє бажання покататися на громадському транспорті, ледь помітивши тролейбус на кінцевій зупинці.

"Може бути, сяду в тролейбус. Я, знаєте, як давно на тролейбусі не катався", - озвучив свої наміри хореограф.