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Сухість і зморшки: косметолог застерегла любительок патчів під очі і дала пораду

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Четвер 04 листопада 2021 12:42
Сухість і зморшки: косметолог застерегла любительок патчів під очі і дала пораду Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Гідрогелеві патчі залишаються популярним засобом догляду за областю очей. Спочатку їх створили корейські виробники, а зараз вони є в майже кожній косметичній лінії. Патчі стали паличкою-виручалочкою від недосипу, втоми, набряків, зморшок. Давай розберемося, в чому полягає механізм роботи патчів, і за рахунок чого досягається моментальний ефект?

У цьому питанні допомогла косметолог Тамара Ануфрієва, яка розповіла про всі приховані нюанси використання патчів на особистій сторінці в Instagram.

Патчі являють собою щільну гідрогелеву повітронепроникну плівку, занурену в розчин, за складом нагадує косметичну сироватку, іноді з цілком робочим складом інгредієнтів.

Сухість і зморшки: косметолог застерегла любительок патчів під очі і дала пораду
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

При нанесенні на шкіру і витримуванні 15-20 хвилин, патчі створюють невелике придавлювання судин і зайвої рідини. За рахунок цього зменшуються набряки. Охолоджені в холодильнику патчі підсилюють цей ефект за рахунок скорочення судинної стінки капілярів. І ти бачиш, що припухлості під очима зникли. Причину набряків і синяви під очима патчі не прибирають, а надати свіжість погляду і вирівняти текстуру шкіри на час їм під силу.

За рахунок тривалого зволоження сироватки під гідрогелевою плівкою відбувається ніщо інше, як просто розбухання рогового шару. А ти бачиш моментальне розгладження зморшок!

Сухість і зморшки: косметолог застерегла любительок патчів під очі і дала пораду
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Постійне перезволоження тонкої шкіри повік призведе до того, що бар'єр шкіри порушиться і зморшок, сухості в підсумку стане більше, як тільки твоя баночка з патчами закінчиться. Цей ефект схожий на те, коли ти довго лежиш у ванні і потім подушечки пальців зморщуються і набухають. Те ж саме відбувається з шкірою під патчами.

Але не все так страшно. Патчі краще використовувати як засіб SOS-допомоги, але не щодня. 2-3 рази на тиждень прийнятно, але не кожен місяць купуй нову банку. Краще мати хороший крем для області очей - це безпечніше і ефективніше.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина розповіла, як боротися з постакне.

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