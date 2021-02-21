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Супер: Аліна Гросу у шкіряній спідниці та на високих підборах вирішила поділитися особистим про свої відносини

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 19:07
Супер: Аліна Гросу у шкіряній спідниці та на високих підборах вирішила поділитися особистим про свої відносини Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський більше не приховують, що вони щасливі разом. Пара часто стала з'являтися на людях разом, останнім часом закохані штурмують радіостанції, представляючи свій новий спільний хіт.

У своєму Instagram Аліна запостила фото з нової зустрічі на радіо.

Аліна і Роман стоять поруч з ведучим Power.fm.ua і обіцяють розповісти слухачам багато всього цікавого.

"Всім привіт, сьогодні ми відповімо на 100 запитань і розповімо багато цікавих фактів не тільки про музику, особистого життя, але ще і про кіно (наприклад, для початківців акторів)", - пообіцяла Аліна.

    Супер: Аліна Гросу у шкіряній спідниці та на високих підборах вирішила поділитися особистим про свої відносини

    Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

    Фолловери засипали пару компліментами, але особливо їм до душі новий образ Аліни: коротке каре, високі підбори, довга шкіряна спідниця і білий лонгслив.

    • Красуня
    • Вау! Це перуку або новий образ?
    • Красунчики!
    • Ви - супер!

    Нагадаємо, в новому інтерв'ю Аліна чесно розповіла про розлучення з чоловіком і пластичні операції: не потрібно зупинятися.

    Також не пропустіть: Аліна Гросу представила довгоочікуваний дует з новим партнером: співачка записала з актором Романом Полянським новий трек - "Рушник" - став першою піснею для Романа.

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