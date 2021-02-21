Супер: Аліна Гросу у шкіряній спідниці та на високих підборах вирішила поділитися особистим про свої відносини
Українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський більше не приховують, що вони щасливі разом. Пара часто стала з'являтися на людях разом, останнім часом закохані штурмують радіостанції, представляючи свій новий спільний хіт.
У своєму Instagram Аліна запостила фото з нової зустрічі на радіо.
Аліна і Роман стоять поруч з ведучим Power.fm.ua і обіцяють розповісти слухачам багато всього цікавого.
"Всім привіт, сьогодні ми відповімо на 100 запитань і розповімо багато цікавих фактів не тільки про музику, особистого життя, але ще і про кіно (наприклад, для початківців акторів)", - пообіцяла Аліна.
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Фолловери засипали пару компліментами, але особливо їм до душі новий образ Аліни: коротке каре, високі підбори, довга шкіряна спідниця і білий лонгслив.
- Красуня
- Вау! Це перуку або новий образ?
- Красунчики!
- Ви - супер!
Нагадаємо, в новому інтерв'ю Аліна чесно розповіла про розлучення з чоловіком і пластичні операції: не потрібно зупинятися.
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