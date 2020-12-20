Суперпапа! Юрій Горбунов зачарував новорічним фото з синочком і вражаючим подарунком
Юрій Горбунов та Катя Осадча почали підготовку до новорічних свят завчасно. Зіркова сім'я прикрасила ялинку в передпокої і створила вдома затишну атмосферу. В ніч з п'ятниці 18 грудня на суботу 19 грудня православний світ святкував День Святого Миколая, і цю дату не змогли обійти стороною і ведучі. Так, Юрій показав в Instagram, що отримав на свято його синок Іван.
Ведучий подарував дитині величезну яскраву машину, і той захоплено став розглядати подарунок. Також Юрій показав новорічну домашню ялинку і заінтригував об'ємними коробками з подарунками.
"Сподіваюся, ви були чемними і замість різки, Святий Миколай приніс вам подарунки! Не знаю, як буде далі, але до сьогоднішнього дня Іван був дуже ввічливим, знаючи, що за ним спостерігає Святий Миколай. А як бути далі? Ким мотивувати дитину бути ввічливим?" - поцікавився Юрій.
Юрій Горбунов з сином Іваном похвалилися подарунками (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники зіркової сім'ї зазначили, що шоумен змінив традиції і показав Івана не зі спини, як раніше, а в профіль.
- Пупсики
- Супер тато!
- Ви класні!
- Татів синку, мені здається
- Який вже малюк великий
- У вас прогрес - ви, нарешті, хоча і в профіль, але малого показали таки, вже не зі спини
- Ух ти, як же така машина під подушку помістилася?
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показали перші фото зі зйомок "Голосу країни 11".