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Суперпапа! Юрій Горбунов зачарував новорічним фото з синочком і вражаючим подарунком

Новость на русском → Неділя 20 грудня 2020 16:35
Суперпапа! Юрій Горбунов зачарував новорічним фото з синочком і вражаючим подарунком Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Юрій Горбунов та Катя Осадча почали підготовку до новорічних свят завчасно. Зіркова сім'я прикрасила ялинку в передпокої і створила вдома затишну атмосферу. В ніч з п'ятниці 18 грудня на суботу 19 грудня православний світ святкував День Святого Миколая, і цю дату не змогли обійти стороною і ведучі. Так, Юрій показав в Instagram, що отримав на свято його синок Іван.

Ведучий подарував дитині величезну яскраву машину, і той захоплено став розглядати подарунок. Також Юрій показав новорічну домашню ялинку і заінтригував об'ємними коробками з подарунками.

"Сподіваюся, ви були чемними і замість різки, Святий Миколай приніс вам подарунки! Не знаю, як буде далі, але до сьогоднішнього дня Іван був дуже ввічливим, знаючи, що за ним спостерігає Святий Миколай. А як бути далі? Ким мотивувати дитину бути ввічливим?" - поцікавився Юрій.

Суперпапа! Юрій Горбунов зачарував новорічним фото з синочком і вражаючим подарунком

Суперпапа! Юрій Горбунов зачарував новорічним фото з синочком і вражаючим подарунком

Юрій Горбунов з сином Іваном похвалилися подарунками (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники зіркової сім'ї зазначили, що шоумен змінив традиції і показав Івана не зі спини, як раніше, а в профіль.

  • Пупсики
  • Супер тато!
  • Ви класні!
  • Татів синку, мені здається
  • Який вже малюк великий
  • У вас прогрес - ви, нарешті, хоча і в профіль, але малого показали таки, вже не зі спини
  • Ух ти, як же така машина під подушку помістилася?

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов показали перші фото зі зйомок "Голосу країни 11".

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