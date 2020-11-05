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Весілля з Лободою не буде? Тілль Ліндеманн натякнув, що залишиться холостяком

Новость на русском → Четвер 05 листопада 2020 11:19
Весілля з Лободою не буде? Тілль Ліндеманн натякнув, що залишиться холостяком Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Німецький музикант повідомив, що не збирається одружуватися на російськомовній жінці

Тілль Ліндеманн натякнув, що не збирається найближчим часом одружуватися на слов'янській жінці. У пресі неодноразово з'являлися заяви про роман німця з українською співачкою Світланою Лободою, але до цих пір пара не підтверджує наявність у них саме романтичних відносин.

Шанувальники артистки почали підозрювати, що фронтмен гурту Rammstein – батько її молодшої доньки Тільди. Нещодавно німецький музикант дав відверте інтерв'ю, з якого стало зрозуміло, що одружуватися наи Лободі він не збирається. Про це пише Клео.ру.

Ліндеманна попросили розповісти, які у нього склалися враження після багаторазових поїздок в Росію. Артист одразу заявив, що в РФ найбожевільніші прихильниці, але підпускати їх ближче до себе він не представляє можливим.

За словами артиста, слов'янські жінки можуть обдерти до нитки іноземних артистів. Він вважає, що жінки з пострадянського простору милі і хороші тільки до весілля, а потім все йде інакше.

Тілль зазначив, що це все не стереотипи, а він сам переконався в жадібності слов'янських жінок, адже у нього багато таких в оточенні.

Зазначимо, що роман Лободи і Ліндеманна - це найбільше домисли шанувальників, ніхто не знає насправді, чи були у артистів романтичні відносини або це просто дружба. В одному з інтерв'ю Ксенії Собчак казала "що з ним хочеться бути котиком" і він "афигенный".

Як ми раніше писали, український артист і продюсер Потап вперше розповів, як познайомився з знаменитим співаком, вокалістом Rammstein і батьком молодшої доньки Світлани Лободи Тиллем Линдеманном.

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