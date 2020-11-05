Весілля з Лободою не буде? Тілль Ліндеманн натякнув, що залишиться холостяком
Німецький музикант повідомив, що не збирається одружуватися на російськомовній жінці
Тілль Ліндеманн натякнув, що не збирається найближчим часом одружуватися на слов'янській жінці. У пресі неодноразово з'являлися заяви про роман німця з українською співачкою Світланою Лободою, але до цих пір пара не підтверджує наявність у них саме романтичних відносин.
Шанувальники артистки почали підозрювати, що фронтмен гурту Rammstein – батько її молодшої доньки Тільди. Нещодавно німецький музикант дав відверте інтерв'ю, з якого стало зрозуміло, що одружуватися наи Лободі він не збирається. Про це пише Клео.ру.
Ліндеманна попросили розповісти, які у нього склалися враження після багаторазових поїздок в Росію. Артист одразу заявив, що в РФ найбожевільніші прихильниці, але підпускати їх ближче до себе він не представляє можливим.
За словами артиста, слов'янські жінки можуть обдерти до нитки іноземних артистів. Він вважає, що жінки з пострадянського простору милі і хороші тільки до весілля, а потім все йде інакше.
Тілль зазначив, що це все не стереотипи, а він сам переконався в жадібності слов'янських жінок, адже у нього багато таких в оточенні.
Зазначимо, що роман Лободи і Ліндеманна - це найбільше домисли шанувальників, ніхто не знає насправді, чи були у артистів романтичні відносини або це просто дружба. В одному з інтерв'ю Ксенії Собчак казала "що з ним хочеться бути котиком" і він "афигенный".
Як ми раніше писали, український артист і продюсер Потап вперше розповів, як познайомився з знаменитим співаком, вокалістом Rammstein і батьком молодшої доньки Світлани Лободи Тиллем Линдеманном.