Світлана Лобода кардинально змінила імідж: фото співачки
Співачка повернулася до зачіски, яку носила раніше
Світлана Лобода вирішила змінити свій імідж. Популярна українська співачка підстригла свої біляві локони і зробила каре. Кілька років тому вона вже ходила з такою зачіскою.
Артистка написала, що настав час змін і опублікувала селфі з новою зачіскою на своїй сторінці в Instagram. Менш ніж за добу фото зібрало понад 260 тисяч лайків.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода позувала в чорному боді на одне плече. Також на шию вона повісила прикрасу з золота.
Багато користувачів мережі захоплено сприйняли зміну зачіски співачки. Деякі правда так і не помітили кардинальних змін. При цьому ще у вересні співачка позувала зі старої зачіскою і її волосся були значно довшими.
- Що? Каре? Стара Лобода повернулася? Вам до біса йде;
- Мені прям сильно подобається;
- Світлана Сергіївна, вам дуже йде!!! Ви така красива! Нереал!
- Що змінилося?
- Як давно ми вас не бачили з каре. Дуже йде;
- Вам так пасує!!!! Лободушка з 2012;
- Ще сильніше хочеться вас обійняти;
- Вам дуже йде;
- Яка ви красива.
Нагадаємо, Світлана Лобода відвідала Київ, де влаштувала вояж по чотирьох радіостанціях. При цьому співачка здивувала шанувальників змінами у зовнішності.
Раніше Лобода захопила своїх шанувальників ідеальною фігурою в розкішній сукні.