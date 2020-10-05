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Світлана Лобода кардинально змінила імідж: фото співачки

Новость на русском → Понеділок 05 жовтня 2020 16:34
Світлана Лобода кардинально змінила імідж: фото співачки Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Співачка повернулася до зачіски, яку носила раніше

Світлана Лобода вирішила змінити свій імідж. Популярна українська співачка підстригла свої біляві локони і зробила каре. Кілька років тому вона вже ходила з такою зачіскою.

Артистка написала, що настав час змін і опублікувала селфі з новою зачіскою на своїй сторінці в Instagram. Менш ніж за добу фото зібрало понад 260 тисяч лайків.

Світлана Лобода кардинально змінила імідж: фото співачки

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода позувала в чорному боді на одне плече. Також на шию вона повісила прикрасу з золота.

Багато користувачів мережі захоплено сприйняли зміну зачіски співачки. Деякі правда так і не помітили кардинальних змін. При цьому ще у вересні співачка позувала зі старої зачіскою і її волосся були значно довшими.

  • Що? Каре? Стара Лобода повернулася? Вам до біса йде;
  • Мені прям сильно подобається;
  • Світлана Сергіївна, вам дуже йде!!! Ви така красива! Нереал!
  • Що змінилося?
  • Як давно ми вас не бачили з каре. Дуже йде;
  • Вам так пасує!!!! Лободушка з 2012;
  • Ще сильніше хочеться вас обійняти;
  • Вам дуже йде;
  • Яка ви красива.

Нагадаємо, Світлана Лобода відвідала Київ, де влаштувала вояж по чотирьох радіостанціях. При цьому співачка здивувала шанувальників змінами у зовнішності.

Раніше Лобода захопила своїх шанувальників ідеальною фігурою в розкішній сукні.

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