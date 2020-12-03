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Світлана Тарабарова переїхала в новий будинок: це стихійне лихо

Новость на русском → Четвер 03 грудня 2020 11:15
Світлана Тарабарова переїхала в новий будинок: це стихійне лихо Світлана Тарабарова (Фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Світлана Тарабарова здійснила свою давню мрію – вона разом з чоловіком Олексієм і двома дітьми переїхала в новий заміський будинок в котеджному селищі Белгравія. Як зазначила співачка у своєму Instagram, ремонт в будинку ще не закінчено, але сімейство вже початок перевозити коробки.

Світлана Тарабарова зізналася, що переїзд більше схожий на стихійне лихо, оскільки дворічний Іван грає з коробками, а маленька Марія, яка народилася всього два місяці тому, постійно вимагає маминої уваги.

"Нарешті, ми переїжджаємо в наш світлий будинок. Не передати емоцій, як довго ми цього чекали, як багато працювали та працюємо, щоб наші діти, нарешті, грали у своїй дитячій", - зізналася Тарабарова.

Світлана Тарабарова переїхала в новий будинок: це стихійне лихоСвітлана Тарабарова переїхала в новий будинок: це стихійне лихо

Фото: instagram.com/tarabarova

Вона повідомила, що поки батьки займаються переїздом, син разом з собакою окупували коробки та сприймає важливу подію, як захопливу гру.

"Кажуть, що ремонт – це стихійне лихо. Це говорять ті люди, які ніколи не переїжджали. Переїзд з двома дітьми – той ще експірієнс, мами зрозуміють. І як добре, що поки батьки шукають валеріанку, для Івана все схоже на веселу гру", - розповіла артистка і показала фотографії сімейного переїзду.

Світлана Тарабарова переїхала в новий будинок: це стихійне лихоСвітлана Тарабарова переїхала в новий будинок: це стихійне лихоСвітлана Тарабарова переїхала в новий будинок: це стихійне лихо

Фото: instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова сказала, що дуже втомилася, але шалено щаслива, що здійснилася її мрія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Світлана Тарабарова показала, як модно носити жилетку в цьому сезоні.

А також розповідали про те, що Світлана Тарабарова порадувала шанувальників знімком новонародженої дочки.

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