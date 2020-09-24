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Світлана Тарабарова народила другу дитину: з'явилося фото малюка

Новость на русском → Четвер 24 вересня 2020 08:19
Світлана Тарабарова народила другу дитину: з'явилося фото малюка Світлана Тарабарова народила другу дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка стала мамою вдруге

Світлана Тарабарова народила другу дитину. В української співачки 23 вересня з'явилася на світ дівчинка. Кілька днів від виконавиці нічого не було чути в соцмережах, вона ніби зникла. І ось нарешті Світлана поділилася щасливою подією із життя на своїй сторінці в Instagram. Там вона опублікувала фотографію новонародженої дівчинки.

"Дякую, сонечко, що ти у мене є! 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 грам, дівчинка. Ми готувалися до зустрічі з тобою. Хай пісня "Сонечко" стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців", - написала Світлана.

Світлана Тарабарова народила другу дитину: з'явилося фото малюкаСвітлана Тарабарова вдруге стала мамою (фото: instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, що співачка одружена з Олексієм Бондарем. У пари вже є дворічний син Іван, у якого 9 вересня був день народження. Співачка не приховувала стать майбутньої дитини і давно говорила фанатам, що хоче дівчинку.

До речі, співачка поки не повідомила, як же назвуть новонароджену дитину.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова розповіла про вагітність під час карантину.

Раніше Світлана Тарабарова підкреслила вагітний животик стильною вишиванкою.

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