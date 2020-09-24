Світлана Тарабарова народила другу дитину: з'явилося фото малюка

Українська співачка стала мамою вдруге

Світлана Тарабарова народила другу дитину. В української співачки 23 вересня з'явилася на світ дівчинка. Кілька днів від виконавиці нічого не було чути в соцмережах, вона ніби зникла. І ось нарешті Світлана поділилася щасливою подією із життя на своїй сторінці в Instagram. Там вона опублікувала фотографію новонародженої дівчинки.

"Дякую, сонечко, що ти у мене є! 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 грам, дівчинка. Ми готувалися до зустрічі з тобою. Хай пісня "Сонечко" стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців", - написала Світлана.

Світлана Тарабарова вдруге стала мамою (фото: instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, що співачка одружена з Олексієм Бондарем. У пари вже є дворічний син Іван, у якого 9 вересня був день народження. Співачка не приховувала стать майбутньої дитини і давно говорила фанатам, що хоче дівчинку.

До речі, співачка поки не повідомила, як же назвуть новонароджену дитину.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова розповіла про вагітність під час карантину.

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