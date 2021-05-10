Світлана Тарабарова вперше показала обличчя дочки: ніжні фото

Українська співачка Світлана Тарабарова у вересні минулого року стала мамою вдруге - вона народила дочку Марію. Артистка нерідко ділилася в мережі милими кадрами з дітьми, проте не показувала обличчя малятка. На честь Дня матері вона вирішила нарешті познайомити шанувальників ближче зі своєю дівчинкою.

На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася зворушливими фото з донькою і сином.

На знімках виконавиця позувала з маленькою Марією на руках - малятку зараз всього 7 місяців. Для фотосесії вона вибрала біле плісироване плаття з об'ємними рукавами, а свої яскраво-руді локони зачесала за вуха. Доньку вона нарядила в кремове боді з рюшами. Дівчинка мило посміхалася і притискалася до мами.

Старша дитина співачки - син Іван - позував з мамою і сестрою, забавно сидячи навпочіпки.

Світлана Тарабарова знялася в ніжній фотосесії з сином і донькою (instagram.com/tarabarova)

"Бути мамою - дивно і складно одночасно, але ця подорож найдорожча. Всім мамам сьогодні солодкі обійми від мене і моїх дітей", - написала Тарабарова.

Шанувальники засипали Світлану привітаннями і відзначили, що Марія схожа на тата.