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Світлана Тарабарова вперше показала обличчя дочки: ніжні фото

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 09:48
Світлана Тарабарова вперше показала обличчя дочки: ніжні фото Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Світлана Тарабарова у вересні минулого року стала мамою вдруге - вона народила дочку Марію. Артистка нерідко ділилася в мережі милими кадрами з дітьми, проте не показувала обличчя малятка. На честь Дня матері вона вирішила нарешті познайомити шанувальників ближче зі своєю дівчинкою.

На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася зворушливими фото з донькою і сином.

На знімках виконавиця позувала з маленькою Марією на руках - малятку зараз всього 7 місяців. Для фотосесії вона вибрала біле плісироване плаття з об'ємними рукавами, а свої яскраво-руді локони зачесала за вуха. Доньку вона нарядила в кремове боді з рюшами. Дівчинка мило посміхалася і притискалася до мами.

Світлана Тарабарова вперше показала обличчя дочки: ніжні фотоСвітлана Тарабарова вперше показала обличчя дочки: ніжні фото

Старша дитина співачки - син Іван - позував з мамою і сестрою, забавно сидячи навпочіпки.

Світлана Тарабарова вперше показала обличчя дочки: ніжні фото

Світлана Тарабарова знялася в ніжній фотосесії з сином і донькою (instagram.com/tarabarova)

"Бути мамою - дивно і складно одночасно, але ця подорож найдорожча. Всім мамам сьогодні солодкі обійми від мене і моїх дітей", - написала Тарабарова.

Шанувальники засипали Світлану привітаннями і відзначили, що Марія схожа на тата.

  • Які гарні фотографії. Зі святом
  • Найкращі
  • Красиві
  • Вітаю, фото супер!
  • Прекрасні фотографії. З Днем Матері вас
  • Надзвичайні
  • Гарнюні
  • Неймовірні!!!
  • Як мило
  • Які ви всі гарні
  • Ви тут як актриса Голлівуду. Супер!!! Здоров'я Вам і вашій родині
  • Ви такі милі і сонячні!
  • Вітаю найніжнішу і красиву Матусю з днем матері
  • Ви така гарна сім'я
  • Ви гарна мама, вітаю! Марія схожа на батька
  • У вас прекрасні діти

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова вперше показала свій новий особняк.

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