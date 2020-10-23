Так і світяться щастям: Ілона Гвоздьова захопила мережу зворушливими знімками з чоловіком-іменинником

Ілона Гвоздьова зробила зворушливий пост у своєму мікроблозі

Ілона Гвоздьова, яка зовсім недавно стала мамою вдруге, днями дала цінні поради матусям, як вести себе з дитиною і як харчуватися, попередивши, щоб вони забули про дієти. А ще вона нагадала про важливість підтримки рідних і зізналася, що її чоловік Іван обожнює гуляти в малюком Домініком. А сьогодні він відзначає свій день народження, з цього приводу Гвоздєва зробила пост з декількох зворушливих спільних з чоловіком знімків.

Всі знімки – абсолютно різні, з різних локацій, але об'єднує їх одне – на всіх фото подружжя ніжно обіймаються або тримаються за руки.

Ілона Гвоздьова зізналася, що чоловік робить її щасливою (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Рідний мій, коханий мій чоловік, я вітаю тебе з Днем народження. Сьогодні ти став на рік мудрішими. Дякую тобі, коханий, що ти є, що ти поруч зі мною завжди, що любиш мене такою різною,часом нестерпним, але так Чесно і Щиро. Спасибі,що подарував мені чудових діток. Спасибі за міцний фундамент під ногами, за смачні вечері, за посмішку наших дітей, за твоє терпіння до моєї творчості. Ти чудова людина, Спасибі,що робиш мене щасливою кожен день!

Я бажаю тобі міцного здоров'я, сил, сповнення всіх твоїх задуманих планів, реалізації божевільних ідей, щоб тебе оточували тільки хороші люди і друзі, які робили твоє життя яскравішим і позитивніше, а я буду просто поруч йти за руку, як і наші перші 11 років", - привітала Ілона чоловіка.

"Яка ви гарна пара", "З днем народження дружина", "Ви так і світіть!", "Щастя вашій родині", - побажали шанувальники Ілони.

Нагадаємо, що нещодавно Ілона розповіла про своїх фаворитів на шоу Танці з зірками 2020.