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Світяться від щастя: Осадча зворушила романтикою з Горбуновим на відпочинку

Новость на русском → П'ятниця 18 вересня 2020 10:34
Світяться від щастя: Осадча зворушила романтикою з Горбуновим на відпочинку Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Зіркова пара влаштувала собі невеликі канікули біля моря

Катя Осадча, яка днями весело відсвяткувала 37-й день народження, отримала ще один подарунок - невелику відпустку посеред насичених робочих буднів. Щаслива телеведуча тут же відправилася разом з чоловіком Юрієм Горбуновим у Туреччину, щоб насолодитися ще теплим морем і ласкавим сонцем.

Барвистими фото з курортного містечка Гечек зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Катя показала, як плаває у відкритому морі в блакитному купальнику, захоплюючи стрункою фігурою і довгими ногами.

Світяться від щастя: Осадча зворушила романтикою з Горбуновим на відпочинкуСвітяться від щастя: Осадча зворушила романтикою з Горбуновим на відпочинку

"Блакить ..... afrer birthday escape. Дякую редакції за ці маленькі канікули", - написала Осадча.

Світяться від щастя: Осадча зворушила романтикою з Горбуновим на відпочинку

Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Катя зачарувала фото з коханим чоловіком - вони позують на тлі гарної арки біля моря, ніжно обіймаючи один одного. На теледіві - синій сарафан в підлогу, білі капці та солом'яний капелюшок, а Горбунов віддав перевагу білій футболці і шортам.

"Щасливий час - відмінні спогади", - написала ведуча англійською мовою.

Світяться від щастя: Осадча зворушила романтикою з Горбуновим на відпочинкуСвітяться від щастя: Осадча зворушила романтикою з Горбуновим на відпочинку

Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтику на березі моря в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі в коментарях захоплюються фігурою Осадчої і бажають їм з Горбуновим гарного відпочинку.

  • Ой як красиво,класно відпочиваєте!
  • Ви неймовірні! Смачного відпочинку )
  • Катюша похожа на птицу в голубом чистом небе! Хорошего отдыха!!
  • Два метра красоты
  • неймовірна пара
  • Красунчики!!! Нехай щастить!
  • Така крута фотка і така класна гармонійна пара
  • Красота! Почаще бы таких воспоминаний!
  • Фото получилось очень душевное! Счастья и радости Вашей семье!

Нагадаємо, Юрій Горбунов зворушив мережу до сліз сюрпризом для дружини Каті Осадчої в день народження - шоумен заспівав їй пісню.

Також повідомлялося, що Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчої.

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