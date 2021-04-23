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Побачення, проекти та навчання: Кім Кардашьян після розриву з Каньє Уестом почала нове життя

Новость на русском → Майямі, П'ятниця 23 квітня 2021 17:14
Побачення, проекти та навчання: Кім Кардашьян після розриву з Каньє Уестом почала нове життя Кім Кардашян (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Кім Кардашьян останнім часом засипала мережу пристрасними фото у відвертих купальниках. І виявляється, 40-річна зірка це робить зовсім не заради екс-чоловіка. Як запевняють інсайдери, Кім вже майже повністю оговталася від розриву. І навіть готова до нових побачень і знайомств.

Про те, як живе Кім в такий складний період розлучення, джерело розповіло виданню E! News.

Зараз бізнесвумен і багатодітна мама готується до чергових іспитів. Нагадаємо, Кім хоче стати адвокатом, щоб захищати права несправедливо засуджених. Вона вже давно захопилася юриспруденцією і брала участь у кількох справах.

Зірка сидить в за столом в молочного відтінку бікіні, а також косинці. Поруч розкладені книжки, зошити та підручники. Незважаючи на досить серйозну справу, Кім відчуває себе розслабленою. Вона позує, високо закинувши ноги, і прийнявши спокусливі пози.

Побачення, проекти та навчання: Кім Кардашьян після розриву з Каньє Уестом почала нове життяПобачення, проекти та навчання: Кім Кардашьян після розриву з Каньє Уестом почала нове життяПобачення, проекти та навчання: Кім Кардашьян після розриву з Каньє Уестом почала нове життяКім Кардашян занурилася в навчання (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Навчання на сонці", - написала Кардашьян. "Це мій знак повернутися в школу", "Вау, королева", Ти мене так надихаєш", - пишуть їй фанати.

По всій видимості, Кім залагодила питання з шлюборозлучним процесом і занурилася в своє життя. Знаменитість присвяує час своїм бізнес-проектам. А також, за чутками, готова до нових побачень. Інсайдер поділився інформацією, запевнивши:

"Їй сподобалося відпочивати в Майамі - там вона знову відчула себе самою собою. Кім також зізналася, що дуже навіть зацікавлена в побаченнях, якщо в її житті з'явиться потрібний чоловік. Найближчим часом вона б не хотіла серйозних стосунків, проте їй дуже подобається спілкуватися з людьми", - розповіло джерело виданню E! News.

Раніше Кім блиснула ідеальною фігурою в "голій" сукні.

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